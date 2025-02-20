Самолет с россиянами на борту внезапно вернулся в аэропорт спустя час полета

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» внезапно вернулся в аэропорт вылета спустя час полета. Об этом пишет портал E1.ru.

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Уточняется, что инцидент произошел с лайнером, следовавшим в Екатеринбург из Москвы. По словам пассажиров, командир воздушного судна объявил, что борт вынужден изменить маршрут по техническим причинам.

Один из путешественников рассказал изданию, что паники на борту не было. Людей высадили в столичном аэропорту Домодедово, выдали им воду и пообещали предоставить другой самолет.

13 февраля самолет S7 прервал взлет в аэропорту Новосибирска и вернулся на стоянку из-за подозрения о поломке. Воздушное судно временно отстранили от эксплуатации, пассажиров доставили в терминал и отправили в пункт назначения на резервном лайнере.