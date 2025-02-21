Перенестись в средневековую Москву и увидеть посадку лунохода. Как туры по городу становятся технологичнее

Давно утраченные здания сквозь очки виртуальной реальности, музейный робот, 3D-туры по старинным особнякам, искусственный интеллект в роли рассказчика. Новые технологии меняют экскурсии по Москве. Путешествия по культурным объектам — самый популярный формат среди жителей столицы и туристов, а использование технологий виртуальной и дополненной реальности внутри достопримечательностей, как показывает практика, увеличивает число гостей примерно на 30 процентов.

Как туры по Москве становятся технологичнее
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В преддверии Всемирного дня экскурсовода, который отмечается 21 февраля, корреспондент mos.ru пообщался со столичными гидами и создателями культурных цифровых сервисов. Рассказываем о самых инновационных экскурсиях Москвы.

Китайгородская стена в VR-очках и цифровые двойники легендарных архитекторов

Технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности — машины времени в руках гидов. В прошлом году в Москве впервые в рамках Дней исторического и культурного наследия провели экскурсии по объектам культурного наследия с использованием VR-очков. Во время прогулки можно вернуться на столетия назад и увидеть здания, которые не сохранились до наших дней. Шедевры церковного зодчества, Кремль до пожара 1812 года, Китайгородская стена в очках вырастают среди современной застройки. Гаджет воссоздает и нереализованные проекты: на месте парка «Зарядье» — восьмую высотку, на месте храма Христа Спасителя — грандиозный Дворец Советов.

По словам одного из разработчиков маршрутов Департамента культурного наследия Москвы Олега Василькова, VR-очки стали важным помощником для современного экскурсовода.

"Раньше гиды показывали картинки в папке или на планшете, теперь они могут погрузить участников в историческое пространство, например в средневековую Москву. Для таких туров мы проводим настоящую реставрацию, только онлайн. Инженеры, архитекторы и компьютерные художники восстанавливают сооружения по чертежам, картинам живописцев, кинохронике и фотографиям. В этом году состоится следующий цикл экскурсий, за афишей можно следить на портале «Узнай Москву»", — Олег Васильков, один из авторов маршрутов для экскурсий Департамента культурного наследия Москвы.

«Узнай Москву» дает возможность как организовать самостоятельную прогулку по городу, так и сделать более интерактивной экскурсию с гидом. В мобильном приложении размещены AR-объекты. Сухарева башня, Красные ворота, а также дворцы Екатерины II и Александра I в музее-заповеднике «Коломенское» появятся на экране смартфона, если навести камеру на место, где они некогда стояли. 3D-модели легко вращать, изучая со всех сторон.

С приложением «Узнай Москву» экскурсоводы могут передать слово и самому создателю памятника архитектуры. О скоропечатне Левенсона рассказывает цифровой двойник архитектора Федора Шехтеля, о Большом Москворецком мосте — Алексея Щусева. Меценат Савва Морозов познакомит слушателей с особняком, возведенным для его жены Зинаиды, Савва Мамонтов — с гостиницей «Метрополь», строительство которой инициировал. Двойники заговорят, если зайти на страницу объекта и нажать на кнопку «Дополненная реальность».

А еще портал открывает двери в старинные особняки, попасть в которые в реальности непросто даже с организованной группой (например, если в них расположены посольства). 3D-туры демонстрируют интерьеры усадьбы Алексея Морозова, Петровского путевого дворца, дома генерала Алексея Ермолова, где жили Сергей Есенин и Айседора Дункан после свадьбы, и дома Федора Шехтеля, где гостили писатель Антон Чехов и художник Исаак Левитан. Всего представлено более 30 зданий

Благодаря порталу «Узнай Москву» можно посетить в виртуальном формате и смотровые площадки города. Онлайн-экскурсия позволит взглянуть на столицу с высоты главного здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, колокольни Ивана Великого, дома на Котельнической набережной, здания Президиума Российской академии наук.

Посадка лунохода и полет марсолета в дополненной реальности

«Узнай Москву» станет электронным экскурсоводом также в Музее космонавтики. AR-квиз «Покорение космоса» перенесет участников за пределы Земли. В дополненной реальности перед ними будет парить корабль «Восток», на котором Юрий Гагарин совершил первый полет человека на орбиту, «Луноход-1» осуществит посадку на естественный спутник Земли, а корабли «Союз» и «Апполон» выполнят стыковку.

Московский планетарий — один из старейших в мире и в то же время один из самых передовых по внедрению музейных технологий. Помимо интерактивного пространства «Лунариум», для посещения доступен классический музей Урании. Его собрание включает метеориты, модель Солнечной системы, образцы грунта с Луны и Марса. AR-технологии оживляют коллекцию. Посетители могут понаблюдать за падением метеорита и полетом марсолета, исследовать ночную сторону Земли и рельеф Луны. Для считывания AR-маркеров понадобится скачать мобильное приложение планетария.

Дворец XVIII века и реликвии Романовых в формате 3D

Дополненная реальность помогает лучше узнать любимый город, когда нет четкого маршрута. В приложении цифрового туристического сервиса Russpass доступна игра с AR-технологиями «Зима в Москве». Задача игрока — поймать Карлсона, Волка, Пятачка и других мультяшек. Они «обитают» более чем в 150 местах: на фестивальных площадках и катках, у театров, музеев и в парках. Мультяшки ждут искателей до 28 февраля. Игра завершится вместе с проектом «Зима в Москве»

Благодаря аудиогидам можно самостоятельно изучать музейные коллекции. И они теперь не просто рассказчики. В Музее русского зарубежья устройства дополнены интерактивной картой выставки и функцией 3D-визуализации экспонатов. Кроме того, на сайте площадки опубликован виртуальный тур. Реликвии Романовых, вещи, вывезенные русскими эмигрантами после Гражданской войны, книги отечественных писателей, выпущенные за рубежом, — вся коллекция оцифрована.

Онлайн-путешествие можно совершить и по усадьбе Кусково: пройти внутрь павильона «Грот», отделанного раковинами тропических морей, и Голландского домика, построенного в память о Петре I, а также полюбоваться интерьерами XVIII века во дворце.

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Метавселенная ВДНХ и VR-телепортация в дореволюционную Москву

Новые технологии позволяют рассмотреть памятники архитектуры в другом ракурсе, недоступном во время обычной экскурсии. Метавселенная ВДНХ — это виртуальная копия главной выставки страны. Пользователи могут гулять по ее территории, заглянуть в центр «Космонавтика и авиация», павильон № 1 «Центральный», зеленый театр, а также отправиться на уникальную экскурсию с цифровым двойником известного артиста Вани Дмитриенко и узнать больше о развитии киноиндустрии, атомной и космической промышленности.

В павильоне «Умный город» на ВДНХ приглашают покататься по метавселенной ВДНХ на настоящем велосипеде (крутя педали, участники будут передвигаться виртуально). Заодно стоит зайти в VR-кинотеатр павильона. На 20 минут гости окажутся в Москве прошлого, смогут проследить за метаморфозами территории парка «Зарядье», Тверской улицы, Северного речного вокзала и других знаковых достопримечательностей.

Робот и искусственный интеллект в роли экскурсоводов

Офлайн-экскурсии по ВДНХ тоже становятся более технологичными. В Музее кино гостей встречает первый в России киноробот-экскурсовод Аркаша. Он проводит туры по экспозиции «Лабиринт истории». Аркаша — такой же знаток отечественного кинематографа, как и гиды, отметил научный сотрудник выставочного отдела музея Никита Котик.

«Мы разработали маршрут для робота, определили точки, где он будет останавливаться, и записали мою экскурсию — она легла в основу рассказа Аркаши. Чтобы его включить, надо сказать: “Аркаша, мотор, поехали!” — и он отправится со своей станции к гостям. Тур робот проводит сам: рассказывает о волшебных фонарях, стереоскопах, монтажных экспериментах, первом для СССР “Оскаре”, революционных и авангардных фильмах. Он пока не умеет отвечать на вопросы, зато способен показать на встроенном экране кадры или увеличенные изображения предметов, о которых идет речь. В конце робот всех благодарит и едет обратно на станцию. Аркаша помогает сделать экскурсии разнообразными. Это важно, поскольку одни посетители предпочитают пообщаться с гидом, другие не прочь попробовать новый формат», — Никита Котик, научный сотрудник выставочного отдела Музея кино.

В центре «Космонавтика и авиация» вымышленные технологии сочетаются с современными. Выставка «За гранью фантастики» посвящена культурному феномену жанра. Перед иммерсивным путешествием гостям выдают аудиогид с искусственным интеллектом, пояснил научный сотрудник управления постоянных экспозиций департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Андрей Михайлов.

«Чтобы активировать устройство, нужно прочитать вслух фразу — аллюзию на цитату из произведения братьев Стругацких. Гид за считаные секунды запомнит особенности голоса человека и озвучит им аудиодорожку. Он скажет: “Привет! Я — это ты из будущего”, — и начнет экскурсию. Объяснит, как эволюционировали научно-фантастические идеи в литературе и кино, подведет к моделям космических двигателя, скафандра и корабля (они были придуманы фантастами задолго до того, как изобретатели воплотили их в реальность), поделится новациями, которые пока опережают наше время, но, возможно, будут реализованы в будущем. Подобные технологии, как наш аудиогид, делают выставки мультимедийными, но не заменяют экскурсоводов. Человек всегда найдет вопрос, на который искусственный интеллект ответить не сможет», — Андрей Михайлов, научный сотрудник управления постоянных экспозиций департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ.
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