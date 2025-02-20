К 2030 году 11% гостей Москвы могут составить туристы с образовательными целями

К 2030 году 11% гостей, посещающих Москву, могут составить туристы с образовательными целями. Уже сейчас тысячи учеников средних и старших классов приезжают в столицу, чтобы выбрать вуз для поступления и востребованную специальность, а через шесть лет число желающих получить новые знания во время путешествия в Москву достигнет 5,8 миллиона человек. Об этом "РГ" рассказали в Комитете по туризму города Москвы.

Образовательный туризм позволяет старшеклассникам увидеть широкий спектр образовательных и профессиональных возможностей столицы. Полезно это направление и самому городу - оно не только формирует имидж современного мегаполиса, но и способствует подготовке квалифицированных кадров.

Флагманский образовательно-туристский проект "Город открытий" запустился пять лет назад, за это время в нем поучаствовало 13 тысяч ребят из разных городов страны. Группы старшеклассников познакомились с профессиями и направлениями в передовых компаниях и организациях Москвы.

Всего у проекта "Город открытий" 8 треков - "Креативные индустрии", "Биотехнологии и биомедицина", "Энергетика", "Экология", "Гуманитарные технологии", "Цифровые технологии", "Транспорт и космос" и "Урбанистика". Каждый из них раскрывает представленную отрасль комплексно: рассказывает о предпосылках ее появления и наглядно показывает, как изменилась сфера за последние десятилетия, и какие инновации ждут в будущем. Самая интересная часть таких образовательных путешествий - посещение современных компаний и производств, выставочных пространств и творческих площадок. Например, маршрут "Биотехнологии и медицина" позволяет ученикам побывать в технопарке "Росбиотех" и медицинском кластере "Сколково". А тех школьников, которые решат пройти маршрутом "Креативные индустрии", ждут Третьяковская галерея, киностудия имени Горького и мастерские "Союзмультфильма".

Важно не только рассказать о профессиях и обязанностях сотрудников, но и дать возможность будущим специалистам что-то сделать самим. Так ребята пробуют использовать диагностическое и хирургическое оборудование, придумывают собственные выставки, разрабатывают проекты благоустройства своих городов, создают фрагменты мультипликационных фильмов.

Многие участники проекта отмечают, что именно "Город открытий" помог определиться с профессией или убедиться в уже сделанном выборе. А еще - встретить взрослых единомышленников и понять, что в своем увлечении ты не один. Подтверждает успешность этой методологии и то, что ее активно перенимают другие города - Воронеж, Волгоград, Когалым, Тобольск и Тюмень.

Для старшеклассников столица развивает еще один новый проект - туры по ВУЗам. В этом случае будущие выпускники могут почувствовать себя настоящими студентами: узнать о профилях обучения и подготовки, познакомиться с учебной и внеучебной деятельностью университетов. Например, в РНИМУ им. Н.И. Пирогова - школьники узнают о становлении медицины, о том, как сегодня используются инновации, потренируются в навыках использования диагностического и хирургического оборудования на современных роботизированных симуляторах.

В Российском государственном социальном университете ребятам расскажут об истории вуза, а на мастер-классах они смогут создать свою цифровую копию, профиль в виртуальной и дополненной реальности, попробуют себя в моушн-дизайне и узнают больше о робототехнике. В свою очередь, НИУ ВШЭ предлагает школьникам сыграть в "Симулятор университета" - примерить на себя роли ректора, студента, преподавателя, работника администрации, чтобы лучше понять, как устроены учебные и внутренние процессы в учреждении.

Проект "Город открытий" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" с целью знакомства школьников с карьерными возможностями в России и помощи в профориентации.

Комитет по туризму города Москвы создает устойчивый бренд столицы как одного из главных туристических направлений России и развивает проекты, направленные на привлечение и обучение талантливых студентов со всей страны: предлагает доступ к лучшим образовательным ресурсам столицы - ведущим университетам, научным и инновационным центрам, креативным кластерам, передовым технологическим центрам. Город реализует крупные программы для детского отдыха и образования - образовательно-туристический проект "Город открытий" и программу "Играй в Москву".