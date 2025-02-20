В Красноярском крае появятся новые гостиницы и туристические объекты

Губернатору Михаилу Котюкову представили план реализации на территории Красноярского края национального проекта "Туризм и гостеприимство", рассчитанного на 2025-2030 годы.

Первый заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко рассказал о реализации регионального проекта "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (входит в нацпроект "Туризм и гостеприимство"). Цель проекта - увеличить число новых поездок по России за счет развития современной и качественной инфраструктуры для туризма. К 2030 году регион должен достигнуть показателя 1,8 миллиона туристических поездок по Красноярскому краю.

Через региональный проект осуществляется господдержка общественных инициатив, проектов и событийных мероприятий, направленных на развитие туристической отрасли. Также предприниматели могут получить средства краевой субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения. Планируется, что к 2027 году будет введено не менее 180 гостиничных номеров. Проект финансируется из краевого и федерального бюджетов.

"Мероприятия, запланированные к реализации регионом в рамках проекта, дополняют федеральные меры поддержки, что способствует достижению показателей. Необходимо отметить, что на достижение показателей существенно влияют мероприятия государственной программы края "Развитие туризма", - цитирует Сергея Пономаренко пресс-служба краевого правительства.

В кабмине напомнили, что в прошлом году в регионе принята государственная программа развития туризма на 2025-2030 годы, в рамках которой большое внимание уделено созданию условий для привлечения инвестиций в отрасль. Расширены возможности по созданию новых гостиниц, экоотелей, глэмпингов, объектов туристского показа, финансируются мероприятия по созданию туристско-рекреационных зон и крупных событий, с этого года за счет новых мер поддержки финансируется технологическое подключение гостиничных объектов. Кроме того, теперь предприниматели могут возместить часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в целях создания туристических объектов.

Губернатор поручил уделить особое внимание вопросу привлечения специалистов для работы в отрасли с учетом ежегодно растущего туристического потока.