В Шерегеше мужчину оштрафовали за желание согреть туристов

В Шерегеше местного жителя оштрафовали за желание помочь туристам. Мужчина установил бесплатный пункт обогрева в лесу, а теперь за это и заплатит государству.

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Как сообщает Mash Siberia, Григорий поставил среди деревьев шатер, дизельную пушку и генератор. По его словам, за помощь туристам денег никто не брал, а инициатива носила исключительно гуманитарный характер. Но прокуратура и департамент лесного комплекса увидели в этом «самовольное занятие участка».

«В ходе выездной проверки на лесном участке, расположенном в Таштагольском лесничестве, обнаружен факт самовольного занятия лесного участка, на котором расположен объект – пневмокаркасная палатка площадью 70 кв. м, рядом с которой расположены дизельная пушка и отдельно стоящая палатка с инверторным генератором. На момент проверки в палатке находился Кончулизов Григорий. Из объяснений Кончулизова Григория следует, что использование лесного участка в Таштагольском лесничестве осуществляется без правоустанавливающих документов с целью благотворительности – обогрев и отдых для туристов, данная пневмокаркасная палатка установлена им самостоятельно 28 декабря 2024 года», – говорится в отчете прокуратуры.

В итоге мужчина получил два штрафа: один – якобы за вред природе на 221 руб., второй – на 20 тыс. руб. за незаконную установку палатки.

Мужчина уверен, что ничего не портил и не нарушал, особенно если это для помощи людям.