Авиаэксперты рассказали, чем чревато возвращение «Боинга» в Россию

Россия готова рассмотреть возобновление корпорацией Boeing закупок российского титана. А допустят ли «Боинг» к поставкам самолетов на российский рынок? Редакция TourDom.ru предложила авиаэкспертам пофантазировать на эту тему - ведь всерьез вопрос возвращения американского концерна пока даже не рассматривается.

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С одной стороны, в России скоро возникнет острая нехватка самолетов, поэтому возвращение американского концерна, можно сказать, необходимо.

“У перевозчиков есть время до конца 2026 – начала 2027-го, а с этого момента лайнеры начнут чаще выбывать”, - обозначил дедлайн один из наших собеседников. .

Речь идет примерно о 30% от всего иностранного флота, причем это касается не только старых, но и новых самолетов. Например, авиакомпании уже поставили на бетон 15-20 А320/А321neo . На аэробусах данного типа установлены проблемные двигатели, которые нельзя отремонтировать в России.

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Крупных поставок отечественных лайнеров в ближайшее время не ожидается. МС-21 будет запущен в производство только в 2026-м. Серийный выпуск Ту-214 собираются начать в 2025-м, SSJ 100 New с российскими моторами - в 2026-м. На тот же год запланированы поставки Ил-114-300, в 2025-м пройдет сертификация. Ил-96-300 выпускают в единичных экземплярах.

С другой стороны, маловероятно, что правительство снова разрешит зарубежным авиапроизводителям захватывать рынок.

«Полномасштабное возвращение иностранных компаний может обесценить те усилия, которые были предприняты в интересах возрождения отечественного авиастроения», - говорит главред отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Можно предположить, что в случае возобновления деятельности Boeing в России, правительство может способствовать поступлению в страну дальнемагистральных самолетов, как самых необходимых. Еще до введения санкций широкофюзеляжный парк у российских авиакомпаний был представлен в основном боингами и аэробусами. А среднемагистральные перевозки постепенно переведут на новую отечественную технику.

При этом государство будет стимулировать покупку наших самолетов.

«При выдаче Росавиацией допусков на выполнение международных рейсов критерием может быть объем перевозки внутри России, а также число отечественных бортов в авиапарке, - пояснил председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. - Могут использовать экономические меры, в частности, льготное кредитование и лизинг».

«Это палка о двух концах. С одной стороны, как можно требовать покупку отечественных бортов, если они пока не выпускаются? С другначала ставят жесткие ограничения, затем получают продукт. Протекционистские меры работают так», - считает руководитель консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Эксперты уверены: о возвращении иностранных компаний говорить рано. Санкции с РФ не сняты ни Америкой, ни Евросоюзом, поэтому официальные переговоры с Боингом сейчас невозможны.

“Смягчение позиции США, о котором рассуждает ряд политологов, не означает, что аналогично поступят в ЕС. При этом в конструкции самолётов Boeing используется немало европейских комплектующих», - напоминает Олег Пантелеев.

По его мнению, в среднесрочной перспективе реально снятие ограничений на поставку комплектующих изделий для самолётов, уже летающих в РФ. Плюс авиакомпании снова смогут получить поддержку разработчика.

Ранее TourDom писал о том, почему Боинг заинтересован вернуться на российский рынок.