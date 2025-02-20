В Красноярском крае поделились планами по развитию туризма

В Красноярском крае до 2030 году количество туристических поездок должно достигнуть 1,8 миллиона ежегодно. Такие целевые показатели обозначены в региональном проекте «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», которые является составной частью нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

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«Мероприятия, запланированные к реализации регионом в рамках проекта, дополняют федеральные меры поддержки, что способствует достижению показателей. Необходимо отметить, что на достижение показателей существенно влияют мероприятия государственной программы края «Развитие туризма», – прокомментировал первый вице-губернатор – глава администрации губернатора Сергей Пономаренко.

Среди других планов – запуск к 2027 году минимум 180 новых гостиничных номеров за счет субсидирования бизнеса из региональной и федеральной казны.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков при этом призвал усилить работу с профильными образовательными учреждениями, чтобы решить кадровый вопрос в этой сфере.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что турпоходы на новогодних каникулах собрали свыше 300 тысяч красноярцев, а также о том, как в регионе прошел первый туристический форум.