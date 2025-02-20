Вернется ли Boeing в Россию

Сенсационная новость расходится в российской медиазоне – американский Boeing намерен возобновить деятельность в России. Компания планирует вновь разрешить отечественным перевозчикам приобретать свои самолеты и восстановить поставки запасных частей, а взамен рассчитывает получить доступ к российскому титану.

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Согласно информации от SHOT, авиастроительный гигант предполагает двухэтапный сценарий возвращения на российский рынок. На первом Boeing разрешит российским авиакомпаниям приобретать подержанные самолеты, которые будут продаваться другими перевозчиками, преимущественно из дружественных государств. На втором этапе возможно полное снятие ограничений, что позволит российским компаниям напрямую заказывать новые воздушные суда у производителя. Запчасти смогут поставляться на российский рынок сразу после отмены санкций.

Источник утверждает, что лизинговые компании якобы уже начали неофициальные переговоры с российскими перевозчиками, обсуждая, какие модели самолетов наиболее востребованны. Основной интерес сосредоточен на Boeing 737, который активно используется в России, а также на дальнемагистральном Boeing 777.

Редакции не удалось найти подтверждения этой информации в авторитетных западных источниках.

Вне зависимости от достоверности исходной информации о планах Boeing не вызывает сомнений, что возвращение американской корпорации на российский рынок для нее выгодно. И не только из-за прямого доступа к закупкам титана, но и для восстановления полноценного присутствия на таком емком рынке, как Россия. Первые отклики на появившееся сообщение о планах Boeing в основном сводятся к вопросам «зачем нам нужны их старые самолеты?» и «что будет с отечественным авиастроением?». Один из характерных комментариев к новости в телеграм-канале «Крыша ТурДома»: