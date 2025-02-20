В «2ГИС» появилась функция для совместных поездок

Опция создания "совместных поездок" появилась в геосервисе "2ГИС". Во время путешествий, прогулок или мероприятий друзья благодаря ей будут показываться на карте, сообщили ТАСС в "2ГИС".

Сервис позволяет делать поездки длиною в день, 3 дня, неделю или 14 дней. Чтобы активировать функцию, нужно создать в "2ГИС" соответствующее событие и отправить ссылку друзьям - они будут отображены на карте, даже если не находятся в списках друзей.

Поездку возможно отменить досрочно, пользователь также может в любое время скрыть свою геолокацию.