Эксперт по туризму рассказал о трендах оздоровительного отдыха

Современные тенденции в туротрасли расширяются и меняются, приезжающие в санатории гости уже не ограничиваются оздоровительными процедурами, отмечают эксперты. За какими модными трендами должны следить и развивать у себя представители отрасли, чтобы становиться сильными игроками на рынке туризма, «ФедералПресс» рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский:

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