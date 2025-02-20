Эксперт по туризму рассказал о трендах оздоровительного отдыха

Эксперт по туризму о трендах оздоровительного отдыха: «Потребитель голосует рублем»
Современные тенденции в туротрасли расширяются и меняются, приезжающие в санатории гости уже не ограничиваются оздоровительными процедурами, отмечают эксперты. За какими модными трендами должны следить и развивать у себя представители отрасли, чтобы становиться сильными игроками на рынке туризма, «ФедералПресс» рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский:
«Из-за быстрого ритма жизни в туризме сформировалась новая тенденция: сокращается время отдыха. В советское время в санаторий отправлялись на 21 день, сейчас люди приезжают на 14 дней, в крайнем случае на неделю. Важно совершенствовать решения в этом вопросе, чтобы турист извлек максимальную пользу из своего пребывания в санатории. Например, не откладывать сбор анализов и заранее согласовывать программу оздоровления. Над этим надо работать. Следующий тренд: путешественники во время отдыха предпочитают не только погружаться в оздоровительные процессы, но и знакомиться с историей региона, изучать его достопримечательности. Поэтому нужно модернизировать сферу с учетом этой аудитории и развивать ее разнообразие. Путешествие за здоровьем – традиционная составляющая туризма. Необходимо стимулировать появление новых сильных игроков в отрасли, чтобы остальные тянулись за ними. Потребитель все больше голосует рублем и выбирает лучшее. Оздоровляющие компоненты всегда были и будут развиваться в туризме. Самое простое: мы едем на море, чтобы дети надышались морским воздухом с высоким содержанием йода и меньше болели. Когда люди отправляются в новый регион с уникальной кухней, например, которая присуща Сибири, человек пробует местные ягоды, рыбу, содержащие полезные минералы и другие компоненты».