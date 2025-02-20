Стало известно, когда решится судьба курортного сезона в Анапе

Возможность полноценного курортного сезона в Анапе после кораблекрушения в Черном море станет ясна в марте, когда Роспотребнадзор представит свои выводы. Об этом в беседе с «ФедералПресс» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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Она отметила, что делать прогнозы до официального заключения специалистов преждевременно.

По ее словам, туристы уже начали искать альтернативу отдыху в Анапе, однако говорить о влиянии ЧС на сезон можно будет только после анализа ситуации.

Ломидзе также указала на рост спроса на дорогостоящие туры и подчеркнула, что уровень сервиса на российских курортах за последние годы заметно улучшился, о чем свидетельствует сокращение жалоб со стороны отдыхающих, передает «Радиоточка НСН».