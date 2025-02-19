Как изменятся цены на невозвратные тарифы в отелях

Если турист будет бронировать отель на год вперед, то скидка может составить до 30%, заявил НСН Александр Курносов.

Туристы смогут сэкономить до 10% при введении невозвратных тарифов в отелях, заявил НСН вице-президент АТОР Александр Курносов.

Госдума в первом чтении одобрила «невозвратные» тарифы на номера в отелях. Законопроект предполагает, что туристы смогут экономить на проживании в отеле, если буду выбирать вариант без возможной отмены бронирования. Курносов рассказал о преимуществах такого решения.

«Введение невозвратных тарифов – это вполне логичный шаг. Во многих сегментах туризма такие тарифы уже есть, например, в авиации. Эта система будет работать и на рынке гостиничных услуг. Такой тариф гарантирует отелю получение денег, а туристу дает скидку. На практике видно, что разница в цене будет на уровне 5-10%, не больше. Рассчитывать на большее можно только при большой глубине бронирования. Если будете бронировать отель на год вперед, то скидка может составить до 30%, но не так много таких туристов. Если бронирование идет за два-четыре дня, то количество отмен меньше 1%. Если глубина бронирования один месяц или год, отмен больше. Все зависит от глубины бронирования. В большинстве случаев отмена связана с личными обстоятельствами туриста», - рассказал он.

Со своей стороны, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин рассказал о выгоде такого тарифа для отелей.

«До этого времени «невозвратным» тарифом некоторые пользовались неофициально. Поэтому решили узаконить эту схему. Я думаю, законопроект будет принят. Это принесет свои плоды всем сторонам. Гостю это будет удобно, жизнь это подтвердила. Например, такие тарифы в сфере авиаперевозок существуют давно, люди пользуются. Зачем тратить лишние деньги, если ты уверен, что точно полетишь? Статистика говорит о том, что надо вводить невозвратный тариф. Гостиницы очень часто теряют на этом деньги, если кто-то забронировал номер, а в итоге либо отказывается поздно, либо не отказывается, но не приезжает. Номер какое-то время пустует, такое бывает даже в пиковые моменты, когда каждый номер на вес золота», - заключил собеседник НСН.

В случае введения в отелях невозвратных тарифов, россияне получат возможность заплатить за проживание меньшую сумму, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По его словам, это будет актуально, если гражданин полностью уверен в том, что поездка состоится. Тогда можно будет рассчитывать на скидку, передает «Радиоточка НСН».