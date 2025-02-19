Как отели и санатории пытаются обойтись без турбизнеса

Накануне летнего сезона туроператоры и турагенты столкнулись с проблемой – некоторые санатории не принимают от них бронирования на лето или ограничили квоты для турбизнеса.

В частности, как рассказала «ТурДому» руководитель компании «Гринами» из Санкт-Петербурга Наталья Пудычева, продажи через партнеров приостановил санаторий «Солнечный» в Кисловодске. Чтобы забронировать номер для своих клиентов, она обращалась туда и напрямую, и через туроператоров – все оказалось бесполезно. При этом брони от туристов санаторий по-прежнему принимает. Наталья Пудычева отметила, что ситуация выглядит несправедливо по отношению к турбизнесу:

«Получается, что моим клиентам проще бронировать непосредственно у санатория, а не у меня».

При этом на сайте санатория даже предоставляется спецпредложение в виде кешбэка 19% (впрочем, только при проживании до 5 марта. – Ред.).

Туроператоры, в свою очередь, подтверждают, что продажи «Солнечного» действительно оказались на паузе.

«Еще в начале недели брони принимали. Говорят, что возникли технические проблемы и они разбираются», – рассказал нам Сергей Ромашкин, руководитель «Дельфина».

Дозвониться и получить комментарии в самом «Солнечном» 19 февраля нашему корреспонденту не удалось. Однако, написав в чат на сайте, мы получили ответ: с турагентами «Солнечный» работает, «уже открыли бронирование». Чтобы разобраться, мы отправили запрос на почту директора.

Наши собеседники называют этот пример не единичным и считают, что налицо тенденция.

«Если был сбой, то почему принимали бронирования от туристов?» – недоумевает Наталья Пудычева. По ее словам, работать по России стало гораздо сложнее, так как объекты хотят получить больше прямых клиентов. «Многие санаторно-курортные ограничивают продажи на летний сезон. Оставляют очень мало мест под турбизнес», – подтвердил нам представитель одного из крупных туроператоров.

По версии Дмитрия Богданова, председателя Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, руководителям многих объектов размещения «вскружила голову ситуация в Анапе».

«Ряд объектов в Сочи и на КМВ решил закрыть лето для турфирм, оставив себе для продаж прямым клиентам. Увы, мы по-прежнему видим этот очень непрофессиональный в маркетинговом плане и неэтичный в плане деловых отношений подход, что еще раз говорит о слабых управленческих компетенциях многих руководителей», – сказал Богданов.

Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах уверена, Анапа и мазут тут ни при чем. Проблема возникла не в этом году и связана с низкой конкуренцией в сфере гостеприимства: «Емкость санаториев в России, если мы говорим о качественных объектах размещения, она небольшая. При том росте спроса, который мы видим ежегодно, естественно, что санатории все больше мест оставляют на прямую продажу и уменьшают квоту для туроператоров и турагентов».

Дмитрий Богданов считает, что отельерам все же не стоит портить отношения с турбизнесом. Задача гостиниц и санаториев – обеспечивать максимально высокий процент занятости номеров в течение всего года и привлекать целевых клиентов. Решить ее помогает как раз сотрудничество с туроператорами и турагентами.