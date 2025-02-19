«Вонь, как-будто кто-то умер». Туристы удивились условиям в поезде

Родители 22 детей из организованной группы, которая ехала на соревнования на поезде, пожаловались в РЖД на условия в пути. Накануне ребята сели в 18-й вагон поезда 009 Владивосток – Москва в Красноярске, чтобы добраться в Новосибирск. Оказалось, что большая часть предусмотренных удобств в пути недоступна:

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«В вагоне нет света, а значит, и кипятка. Не работает туалет – всё в соседнем вагоне. Условия как в глухой деревне», – негодуют родители.

В попытках узнать, когда исправят неполадки, им сообщили, что в таком состоянии подвижной состав идет из Владивостока уже четверо суток. Шансов было мало, но матери попытались исправить ситуацию за следующие 13 часов пути массовыми обращениями на горячую линию РЖД и в ее соцсети.

Выяснили, что проблемы есть не только у них:

«В вагоне-ресторане тоже нет света и кипятка, работает только плитка. В 5-м вагоне вонь стоит, как-будто кто-то умер! Как можно вообще такие составы выпускать на линию?! Или пока у машиниста свет не пропадет, будут ездить?!» – негодуют родители в соцсетях РЖД.

Администраторы сообщества принесли пассажирам извинения от имени перевозчика. А на вопрос о части непредоставленных услуг предложили обратиться за компенсацией в ФПК.

Ранее TourDom.ru писал, что группа детей, сьездившая на Чёрное море в поезде без кондиционера, отсудила у перевозчика 120 тыс. руб.