Переехавшие в Россию американцы удивились жизни в стране

Переехавшие в Россию американцы Элизабет и Эндрю рассказали о причинах своего выбора страны. Своим мнением они поделились в видеоблоге.

— Причина состоит в идеологии. Лично нам не нравилось то направление, в котором двигались США... Россия в этом смысле нравится нам тем, что идет по пути традиционных ценностей, — рассказали американцы.

Помимо идеологии, американцы также выделили русский язык, масштабы страны, ее культурное многообразие, экономические возможности и мировоззрение как важные факторы. Один из них добавил, что, несмотря на множество санкций, Россия справляется с ними благодаря своей сильной экономике. Он отметил, что возможностей предостаточно, и для трудолюбивых англоязычных людей нет препятствий в поиске работы и обеспечении семьи.

До этого, прибыв в Москву, американский журналист Такер Карлсон поразился красотой архитектуры российской столицы. Американец добавил, что ему также хотелось бы посетить Санкт-Петербург и российскую Сибирь. Ранее он рассказал, какая станция столичного метро его восхитила больше всего. По его словам, «Киевская» выглядит лучше, чем что бы то ни было в США.