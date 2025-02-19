Сколько туристов отдохнут в Сочи в феврале

Порядка 70% номеров забронировано в объектах размещения Сочи на праздничные выходные в феврале. Около 100 тыс. отдыхающих находятся на курорте сейчас, турпоток в сравнении с 2024 годом вырос на 5%, сообщил глава администрации города Андрей Прошунин.

"Сейчас в городе около 100 тыс. гостей, турпоток за эти полтора месяца превышает прошлогодние показатели на 5%. И на февральские выходные, ко Дню защитника Отечества, забронировано уже порядка 70% номеров", - написал Прошунин в Telegram-канале.

Мэр Сочи также уточнил, что в среду на курорте встретили миллионного гостя с начала 2025 года.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.