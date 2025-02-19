На курорте в Северной Осетии совместят два туристических направления

В Северной Осетии через 2,5 года планируют возродить санаторно-курортное направление. В частности, местные власти намерены в полной мере задействовать бальнеологический потенциал нового курорта «Мамисон», который открывается в конце февраля.

«Мы же не зря назвали курорт всесезонным. Это не только горнолыжные трассы, не только горнолыжное катание, там восемь источников бальнеологии мы рассматриваем в ходе развития этого курорта. Уже потенциальные заинтересованные инвесторы в развитии именно этого направления санаторно-курортного, они есть. Мы уже предложили им ряд площадок, которые можно использовать», — сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ», посвященной социально-экономическому развитию региона в 2025 году.

По мнению руководителя республики, бальнеологическое направление даст возможность круглогодичного использования «Мамисона» и других туристических территорий.

«Там есть объекты, которые когда-то эксплуатировались как санаторно-курортные комплексы, соответственно, они сегодня не отвечают требованиям, ну и заброшены. Поэтому 2 — 2,5 года — и мы можем возродить не только в этом ущелье, но и в других местах республики санаторно-курортное направление, и туристическое в том числе», — заявил Меняйло.

На территории Северной Осетии, по данным республиканского комитета по туризму, расположены семь бальнеологических дестинаций, обладающих достаточным потенциалом для организации оздоровительного отдыха, медицинского туризма, санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. Это южная часть Владикавказа, Мамисон-Тибская, Тамиск-Бирагзанская, Дигория, Кармадонская, Моздокская и Заманкульская дестинации.