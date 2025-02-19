Госдума одобрила «невозвратные» тарифы на номера в отелях

Туристы смогут экономить на проживании в отелях, выбирая варианты оплаты без возможности отмены бронирования. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении. В профильном комитете "РГ" пояснили, что меняется.

Проект направлен на расширение полномочий правительства РФ в части установления условий и видов бронирования туристических услуг.

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко подчеркнула, что новая система даст россиянам возможность выбора между более дешевым вариантом без возможности отмены бронирования и немного более дорогой опцией с возможностью отмены. Она отметила, что эта идея давно пользуется спросом среди туристов, но не все отели могли ее предложить из-за отсутствия правового регулирования. Теперь цена номеров будет различаться в зависимости от возможности отмены брони.

Абрамченко добавила, что владельцы гостиниц смогут лучше планировать свою деятельность благодаря новой системе, а малые предприятия получат возможность избежать банкротства. Вместе с тем, она отметила необходимость разработки подзаконных актов, уточняющих условия возврата средств в исключительных случаях.

Глава профильного Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") пояснил "РГ", что документ призван законодательно закрепить существующие реалии и определить "правила игры" в этом сегменте туристического рынка.

"На практике невозвратные тарифы уже давно и успешно применяются в сфере гостиничного бизнеса, как во всем мире, так и в России, - отметил он. - Предложение приобрести услуги по размещению по более выгодной цене действует при бронировании мест в средствах размещения на фиксированные даты и при внесенной предоплате. У будущей правовой нормы есть и аналог - в сфере авиа и железнодорожных перевозок невозвратные тарифы законодательно закреплены с 2019 года и востребованы нашими туристами, так как позволяют им экономить на транспортных услугах".

По словам депутата, нормы о невозвратных тарифах в средствах размещения туристов будет предусматривать перечень форс-мажорных обстоятельств, при которых средства могут быть возвращены клиенту.

"На мой взгляд, эти условия надо предусмотреть, в том числе, и для таких категорий туристов, как детские и школьные группы, - добавил он. - Для них чаще всего бронируются туристические услуги на фиксированные даты и, вместе с тем, состав таких групп чаще подвержен изменениям в силу обстоятельств".

В целом, по оценке главы комитета, принятие законопроекта о невозвратных тарифах позволит не только расширить виды бронирований и установить условия для их применения, но и создаст правую основу для обеспечения интересов всех участников правоотношений - и туристов, и владельцев средств размещения.