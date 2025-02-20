Стало известно, кого освободят от уплаты турналога в Татарстане

В Казани решили освободить от туристического налога хостелы и другие низкобюджетные гостиницы. Городская дума намерена сегодня внести изменения в соответствующие документы, которыми сбор ранее был введен.

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Льгота будет распространяться на все места размещения, получившие категорию «без звезд». В мэрии, разработавшей поправки, поясняют: ценник в этих заведениях невысокий, поэтому доля налога в стоимости услуги получается существенной. И действительно, в Казани много хостелов, берущих с гостя по 350–700 руб. в сутки. Получается, минимум 14%, а то и все 29% этих сумм они вынуждены отчислять в бюджет только по одной налоговой статье.

Но все это касается только тех, кто включен в Реестр классифицированных объектов. Редакция TourDom.ru насчитала в этой базе 12 беззвездных отельчиков. А по данным той же мэрии, в столице Татарстана к началу текущего года таких работало 133 –это 58% всех объектов гостиничной сферы. Возможно, что сегодняшнее решение как раз и направлено на то, чтобы хостелы и низкобюджетные гостиницы активнее классифицировались.

С другой стороны, такие уступки могут вызвать недовольство остальных представителей казанской сферы гостеприимства. Они уже поднимали вопрос о равноправии и прозрачности бизнеса. Между тем в городе достаточно тех же хостелов, которые оценивают свои услуги в 2–4 тыс. руб. за ночь. Они тоже могут рассчитывать на налоговую льготу, так как порог низкого бюджета в решении Гордумы не установлен. А двухзвездочные гостиницы, продающие номера по 1,2 тыс. руб., от уплаты не освобождаются. Возможно, поэтому в реестре таких отелей сейчас гораздо меньше, чем предлагающих свои услуги в агрегаторах.

Сколько недополучает бюджет от того, что турналог платят единицы, и как эти поступления сократятся после введения льготы для хостелов, в администрации Казани не уточняют.

Ранее TourDom.ru писал, что городской совет Чистополя Республики Татарстан отменил турналог на своей территории.