Стали известны популярные туристические направления на март

Согласно новому исследованию, самыми популярными туристическими направлениями на март стали Москва, Сочи, Санкт-Петербург.

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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Выяснилось, что на Москву приходится 18,4% заказов, в Сочи забронировали отели 17,8% путешественников, в Санкт-Петербурге предзаказ сделали 14,5% туристов.

Также в список популярных направлений вошли Калининград (3,8%), Казань (3,8%), Иркутск (2,1%), Екатеринбург (1,9%), Нижний Новгород (1,9%), Новосибирск (1,5%) и Краснодар (1,0%).

Среди зарубежных направлений востребованы Стамбул, Дубай и Токио, добавили в сервисе.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал о популярных отечественных направлениях у иностранцев.