В России вырос спрос на горные экспедиции

Жители России заинтересовались таким видом отдыха, как горные экспедиции. По итогам 2024 года спрос на восхождения вырос вдвое по сравнению с допандемийным 2019-м. При этом самым популярным направлением стал Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике.

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«В 2024 году российские альпинисты-любители и туристы совершили рекордные 2 тысячи восхождений в составе организованных групп. Это вдвое больше, чем до пандемии. При этом спрос сместился с зарубежных маршрутов, таких как Монблан и Аляска, на экзотические направления: Иран, Гималаи и даже Антарктиду», — приводит ТАСС текст совместного исследования клуба альпинистов «7 вершин» и российского бренда спортивной одежды Red Fox.

В топ-5 популярных направлений прошлого года вошли российский Эльбрус, Килиманджаро в Танзании, горы Ирана, Гималаи (Непал), Аконкагуа (Аргентина). Рост популярности этих гор среди любителей активного отдыха объясняют не самым сложным подъемом даже для неподготовленных путешественников.

Согласно исследованию, 30% участников экспедиций на Эльбрус составляют иностранцы.

Вместе с ростом спроса на восхождения меняется гендерный и возрастной состав их участников. Так, доля женщин в экспедициях за два года выросла с 10% до 50%. Женщины активнее осваивают направления средней сложности, например, Килиманджаро. Основную часть любителей восхождений составляют люди 35−50 лет с высоким доходом, также отмечается рост интереса среди обеспеченной молодежи до 30 лет.

Эльбрус — высочайшая гора Европы, расположена на территории Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Гора имеет две вершины: высота западной составляет 5642 метра, а восточной — 5621 метр. На склонах горы в Кабардино-Балкарии расположен одноименный курорт, который пользуется большой популярностью как у горнолыжников, так и у обычных туристов.