Четыре места, откуда лучше всего любоваться Эльбрусом

Полюбоваться Эльбрусом, а заодно и другими заснеженными вершинами издалека можно, когда вы едете по трассе Нальчик-Пятигорск, но есть и более интересные локации. Одна из них, например, признана самой красивой дорогой в России. Как вы поняли, речь о дороге на Джилы-Су. Но сегодня мы расскажем даже не о ней, а о более «статичных» площадках.

Машук

Расположенный в Пятигорске Машук (993 м) — место популярное и благоустроенное. Добраться к его подножию легко, к вершине тоже — сюда ведет канатная дорога, тут даже можно арендовать аудиогид. Любители физических нагрузок могут попытаться осилить подъем на велосипеде или пешком. С вершины видно не только Эльбрус и Главный Кавказский хребет, но и горы Кавминвод. Однако стоит понимать, что насладиться панорамой получится только в ясную погоду. Впрочем, это касается любой локации. Есть смысл подниматься на верхнюю смотровую площадку с утра пораньше, чтобы вас не слепило солнце, а дымка не успела образоваться и прикрыть от вас всю красоту.

Чегет

Один из самых спокойных маршрутов — это дорога на гору Чегет, расположенную в Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии. Чтобы добраться до нее, вам даже не понадобится внедорожник, доехать можно и на седане. Если вы едете из Нальчика, то на баксанском круге нужно будет свернуть налево и ехать прямо по Баксанскому ущелью — долго и упорно. Поворот налево, к поляне Чегет, будет перед поселком Терскол. Добравшись до поляны, машину смело оставляйте на стоянке: на гору вы будете подниматься с помощью канатной дороги. Хотя для фанатов треккинга есть и пеший маршрут. Эльбрус во всей красе вы заметите, еще сидя в кресле подъемника, а уж вид со смотровых площадок захватывает дух. Высота Чегета — 3761 м над уровнем моря, а максимальная высота, на которую можно подняться на канатке, — 3083 м.

Обсерватория и Шатджатмаз

Еще одно интересное и красивое место — плато Шатджатмаз (2127 м). Ехать проще всего из Кисловодска по дороге на Джилы-Су. Здесь понадобится транспорт посерьезнее — внедорожник, желательно с опытным водителем. Нужно будет повернуть к Шатджатмазу — на перевале, на высоте примерно 1900 м, есть ответвление вправо. На плато расположена обсерватория, часть которой открыта для туристов — если останетесь на ночь, сможете полюбоваться звездами. Но главное тут все-таки — это пейзаж и, конечно же, возвышающийся над горными плато Эльбрус.

Канжал

В Кабардино-Балкарии есть место, где Эльбрус виден особенно хорошо, от подножия до вершины. Это плато Канжал (встречаются варианты названия Канжол и Кинжал), самая высокая его точка — 2980 м. И пусть дорога к нему достаточно сложная (опять же, вам нужен внедорожник и опытный водитель), оно того определенно стоит. Маршрут совпадает с дорогой в Приэльбрусье, но только до селения Кенделен, примерно в центре которого вы окажетесь на развилке. Выбираем поворот направо, а через некоторое время, уже за селом, — налево и вверх. Ехать до самого плато и его самой высокой точки придется достаточно долго, но дорога очень живописна — можно полюбоваться сверху на Тызыльское ущелье, да и просторы урочища Хаймаша поражают воображение. На самом Канжале пейзаж и вовсе кажется немного неземным, особенно если вам удалось приехать сюда рано и увидеть Эльбрус, подсвеченный восходящим солнцем.