Верховный суд РФ встал на защиту прав пассажиров на автовокзалах

Верховный суд РФ вынес принципиальное решение по делу о праве пассажиров на бесплатное пользование туалетами на автовокзалах.

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Поводом для разбирательства стал инцидент, когда автовокзал Ставрополя отказал путешественнику в посещении туалета после прибытия на станцию, за что получил предостережение от Роспотребнадзора.

Но предприятие попыталось оспорить существующие правила перевозки, утверждая, что пассажир утрачивает право на бесплатное пользование инфраструктурой после доставки в пункт назначения. Представители автовокзала ссылались на гражданское законодательство, согласно которому договорные отношения между перевозчиком и клиентом прекращаются в момент окончания самого рейса.

Верховный суд в итоге встал на сторону путешественника, подтвердив право на бесплатное пользование туалетами при наличии проездного билета.

Эксперты отмечают, что решение имеет принципиальное значение для защиты прав пассажиров и устанавливает единообразную практику применения транспортного законодательства. Документ фактически гарантирует комфортные условия для граждан независимо от продолжительности их пребывания на автовокзале.

Решение Верховного суда распространяется на все регионы РФ и обязательно для исполнения всеми транспортными предприятиями.

Отметим, в социальных сетях некоторые пользователи обратили внимание на принципиальность автовокзала в этом вопросе. И даже нашли объяснение. Дело в том, на многих станциях туалет для пассажиров предусмотрен только в зоне ожидания рейса. А вот для прибывающих путешественников соответствующей инфраструктуры просто нет. То есть есть проблемы не только на конкретном автовокзале, но и во всей транспортной системе.