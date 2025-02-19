В Пермском крае запустили туры спортивного туризма

Туры спортивного туризма запустили в школе олимпийского резерва "Огонек", находящейся в городе Чусовом Пермского края. Все желающие, независимо от уровня подготовки, могут прокатиться по горнолыжным трассам, испытать себя в могуле или промчаться по санно-бобслейной трассе.

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«У нас когда-то было что-то подобное, но только для профессионалов, — говорит менеджер по туризму школы "Огонек" Мария Степина. — Сейчас же квалификация значения не имеет. По нашим трассам могут кататься даже дети старше десяти лет».

Эти туры появились в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". На базе чусовской школы "Огонек" посетители могут получить комплекты снаряжения, чтобы испытать себя, на скорости спускаясь с гор. Один из самых популярных туров - это спуск в желобе санно-бобслейной трассы. Конечно, туристов сначала инструктируют, потом с ними проводят занятия на тренировочном склоне, а уж затем пускают на трассу. Кстати, ее длина девятьсот метров. Для новичков отведен участок в 200 метров, зато на нем есть три крутых поворота.

Со спортивными туристами работают опытные специалисты. Принимать желающих промчаться с гор в "Огоньке" будут до начала лета.