Как снегопад в Стамбуле повлияет на рейсы в Россию

Корректировка расписания в аэропортах Стамбула из-за снегопада коснется и рейсов в Москву
Международный аэропорт Стамбул (IST) и воздушная гавань имени Сабихи Гёкчен (SAW) в предстоящие дни отменят часть рейсов. Корректировка расписания коснется и московских маршрутов.
«В связи с ухудшением погодных условий часть запланированных рейсов, прибывающих в аэропорт Стамбул (IST) и вылетающих из него 19 февраля, была отменена», – написал в социальной сети X официальный представитель Turkish Airlines Яхья Устюн.
Среди отмененных – один из дневных вылетов Turkish Airlines в Москву. Кроме того, судя по расписанию аэропорта Стамбул (IST), не состоится и рейс Southwind Airlines, который должен был отправиться из столицы России.
Воздушная гавань имени Сабихи Гёкчен также внесет изменения в расписание на 20 и 21 февраля. В эти дни планируется отмена нескольких десятков рейсов.
«Учитывая прогнозируемые неблагоприятные погодные условия, в аэропорту 10% рейсов будут отменены в четверг, 20 февраля, и 15% – в пятницу, 21 февраля», – заявили представители администрации.
Аналогичные меры уже применялись ранее в феврале, когда в регионе ожидались сильные снегопады.
Основная часть отмен касается внутренних авиаперевозок, однако некоторые международные направления, включая европейские и ближневосточные маршруты, также будут затронуты.
Пассажирам, планирующим перелет через Стамбул в ближайшие дни, лучше проверить статус рейса на сайте авиакомпании или обратиться в кол-центр.