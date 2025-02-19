Как снегопад в Стамбуле повлияет на рейсы в Россию

Международный аэропорт Стамбул (IST) и воздушная гавань имени Сабихи Гёкчен (SAW) в предстоящие дни отменят часть рейсов. Корректировка расписания коснется и московских маршрутов.

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« В с в я з и с у х у д ш е н и е м п о г о д н ы х у с л о в и й ч а с т ь з а п л а н и р о в а н н ы х р е й с о в , п р и б ы в а ю щ и х в а э р о п о р т С т а м б у л ( I S T ) и в ы л е т а ю щ и х и з н е г о 1 9 ф е в р а л я , б ы л а о т м е н е н а » , – н а п и с а л в с о ц и а л ь н о й с е т и X о ф и ц и а л ь н ы й п р е д с т а в и т е л ь T u r k i s h A i r l i n e s Я х ь я У с т ю н .

Среди отмененных – один из дневных вылетов Turkish Airlines в Москву. Кроме того, судя по расписанию аэропорта Стамбул (IST), не состоится и рейс Southwind Airlines, который должен был отправиться из столицы России.

Воздушная гавань имени Сабихи Гёкчен также внесет изменения в расписание на 20 и 21 февраля. В эти дни планируется отмена нескольких десятков рейсов.

« У ч и т ы в а я п р о г н о з и р у е м ы е н е б л а г о п р и я т н ы е п о г о д н ы е у с л о в и я , в а э р о п о р т у 1 0 % р е й с о в б у д у т о т м е н е н ы в ч е т в е р г , 2 0 ф е в р а л я , и 1 5 % – в п я т н и ц у , 2 1 ф е в р а л я » , – з а я в и л и п р е д с т а в и т е л и а д м и н и с т р а ц и и .

Аналогичные меры уже применялись ранее в феврале, когда в регионе ожидались сильные снегопады.

Основная часть отмен касается внутренних авиаперевозок, однако некоторые международные направления, включая европейские и ближневосточные маршруты, также будут затронуты.

Пассажирам, планирующим перелет через Стамбул в ближайшие дни, лучше проверить статус рейса на сайте авиакомпании или обратиться в кол-центр.