Теперь звезды будут не только у отелей: что в списке классификаций

Не только у отелей теперь будут звезды, их получат также хостелы, гостевые дома, базы отдыха и глэмпинги. Все они в этом году обязаны пройти классификацию и гарантировать гостям города безопасность, заявленный уровень сервиса и достойные условия. Кто откажется, после 1 сентября не сможет работать. Узнать "звездные" места и забронировать в них номера можно на Russpass, который cтал первым в России сервисом, получившим данные от Росаккредитации.

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С 1 января 2025 года согласно постановлению правительства РФ классификация стала обязательной для всех средств размещения. Прошедшие ее гостиницы и хостелы попадают в реестр Росаккредитации. Для владельцев хостелов и глэмпингов эта процедура новая. Им до 1 марта предстоит пройти самооценку и заявить в Росаккредитацию о своем уровне сервиса.

Объекты, которые входят в реестр Росаккредитации после самооценки, появляются на сервисе Russpass и отмечаются особым зеленым знаком. Он означает, что качество обслуживания и количество предоставляемых услуг в этом месте полностью соответствуют заявленной категории. Рядом также указаны номер и ссылка на запись в реестре.

Один из отелей на Russpass с отметкой четыре звезды - "Анис Стайл".

«Апарт-отель прошел самооценку в личном кабинете на сайте Росаккредитации. Мы внесли в систему информацию об отеле и номерном фонде, прилегающей территории, услугах и удобствах. Через пару дней проверили реестр и увидели, что апарт-отель в него внесен», — рассказала Евгения Власова, руководитель направления гостиничной недвижимости от ГК "МонАрх".

В Москве сейчас работают более 2000 гостиниц и хостелов - за последние пять лет их стало больше на треть. Более 400 уже прошли самооценку.

«Пока получить "звезды" можно по желанию, но думаю, все владельцы это сделают. Для любого средства размещения "звезды" важны, так как влияют на его экономические показатели. Гостям же "звезды" дают возможность понять, куда они попадут, — комментирует Дмитрий Шлопак, председатель Комитета по гостиничному бизнесу "Деловой России". — У хостелов, например, есть своя шкала классификации, никто не будет ставить в один ряд хостел без воды и место с приличной кухней и отдельными комнатами с санузлом».

Запись в реестре Росаккредитации станет для гостей дополнительной гарантией соответствия заявленного уровня сервиса и фактических условий в отеле, уточнила Екатерина Кириллова, начальник Управления гостиничного хозяйства Комитета по туризму Москвы.