Туристический сезон в Анапе пытаются спасти радикальными решениями

Правительство России поручило администрации Краснодарского края заменить на побережье в Анапе весь загрязненный песок.

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«По мнению Роспотребнадзора, это единственный способ приведения пляжей в безопасное состояние в наступающем сезоне, – сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. – Предстоит проверить около 140 территорий. Решение об открытии и формате туристического сезона будем принимать только после подтверждения соответствия песка нормативам Роспотребнадзора».

Оценить, насколько береговые территории и зоны отдыха отвечают санитарным требованиям, нужно до 1 марта. Напомним, всего выбросы мазута были обнаружены на 54 км побережья. Исходя из предыдущих обследований, восстанавливать придется не менее 280 га, на что потребуется не менее 840 тыс. кубометров нового материала.

Всего на Кубани уже собрано 185 тыс. тонн загрязненного грунта. 53 тыс. тонн вывезли с пляжей, около 5 тыс. тонн утилизировали. Точечные выбросы мазута все еще фиксируются, но, по данным местных властей, быстро ликвидируются.

Между тем продолжаются поиски технологии для быстрой и эффективной очистки песка. По словам Савельева, 36 предложений готовы к внедрению в кратчайшие сроки, еще 50 дорабатываются или апробируются на месте ЧС и в лабораториях.

Например, в Анапе сейчас тестируют метод использования бактерий, способных поглощать нефтепродукты. Аналогичные опыты проводят в Приморье. Там изучают микроорганизмы, выделенные из донных отложений в районе газовых факелов Японского моря и способные расщеплять углеводороды до воды и углекислого газа, в том числе и без присутствия кислорода. Результаты этого исследования станут известны к концу марта. При положительных результатах методику можно будет использовать не только для очистки побережья, но и для ликвидации пластов мазута, осевших в море. Пока водолазы собирают их вручную, загребая лопатами в мешки.

Ранее TourDom.ru писал, что на пострадавшие от мазута пляжи Анапы завезут новый песок.