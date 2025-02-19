В Федеральной пассажирской компании придумали, как бороться с дебоширами в поездах. В их отношении ввели новое наказание в довесок к общепринятым снятию с поезда и административному штрафу. Теперь им еще и будут списывать все накопленные баллы в программе лояльности «РЖД Бонус».

Как утверждает перевозчик, счета в личных кабинетах обнулились уже у сотни клиентов. Лишиться бонусов можно за распитие спиртных напитков, хулиганство или другие правонарушения в пути. Изменения перевозчик объяснил заботой о спокойствии и безопасности пассажиров в пути.

Нововведение туристы, передвигающиеся на поездах, оценивают по-разному:

«Те, кто бунтует в пути, знать не знают о ваших программах», – пишут в соцсетях туристы.

Те же, кто пользуется программой лояльности, считают новый инструмент борьбы вполне себе действенным:

«Я по баллам много поездок сделал. Если потерять большую сумму, то это будет существенным наказанием».

Ранее TourDom.ru писал, что Минтранс выступил за ужесточение наказаний для авиадебоширов.