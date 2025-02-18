Погода внесла коррективы в работу горнолыжных курортов на Кавказе
Погода внесла коррективы в работу горнолыжных курортов на Кавказе. Комплекс «Эльбрус» закрыт полностью. На «Розе Хутор» сегодня прекратили продажу ски-пассов и прогулочных билетов. На Красной Поляне под запретом трассы выше отметки 1460 м.
За сутки в Сочи выпала треть месячной нормы осадков. В итоге высота снежного покрова в горах выросла на 30–57 см. Снег продолжал идти днем, видимость в горах не превышала 10 м. И это отразилось на работе туристического кластера. На «Розе Хутор» катание выше отметки 1350 м сегодня недоступно. Вместо этого туристам предлагают посетить смотровую площадку «Роза Пик», этнопарк «Моя Россия» и Хаски Хутор.
Туристы недовольны ограниченными возможностями для катания и забрасывают администрации комплексов вопросами, когда откроется тот или иной объект. Но ничего не поделаешь – погода.
На Красной Поляне лавинная служба закрыла «Реликтовый лес», с утра не работали спуски выше отметки 1460 м. По сообщению администрации курорта, для вечернего катания будут доступны только четыре трассы: «Красная поляна», «Учебная», «Звездная» и «Первый шаг», а также сноупарк на высоте 960 м.
Высокая опасность лавин остановила катание и на курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии: за ночь высота снежного покрова там выросла на 24–40 см. Будет ли комплекс работать в среду, обещали сообщить завтра утром.
«Сегодня пришло сообщение от RSCHS, что до 18:00 19.02.2025 в горах КБР лавиноопасно. Если эту угрозу не снимут, то ничего не откроют, но постоянно будут обещать, что вот-вот. Поэтому ломиться наверх, пока в группе не напишут, что заработали, смысла нет», – комментируют туристы в соцсетях.
В Краснодарском крае возможность схода лавин на склонах выше 500 м над уровнем моря, по информации регионального ГУ МЧС, тоже сохранится до вечера среды. Не прекратятся и осадки: в прибрежной зоне ожидается дождь, а в горах – сильный снег.
Ранее TourDom.ru писал, что на курортах Сочи лыжники переволновались из-за капризов погоды.