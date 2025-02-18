Погода внесла коррективы в работу горнолыжных курортов на Кавказе. Комплекс «Эльбрус» закрыт полностью. На «Розе Хутор» сегодня прекратили продажу ски-пассов и прогулочных билетов. На Красной Поляне под запретом трассы выше отметки 1460 м.

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За сутки в Сочи выпала треть месячной нормы осадков. В итоге высота снежного покрова в горах выросла на 30–57 см. Снег продолжал идти днем, видимость в горах не превышала 10 м. И это отразилось на работе туристического кластера. На «Розе Хутор» катание выше отметки 1350 м сегодня недоступно. Вместо этого туристам предлагают посетить смотровую площадку «Роза Пик», этнопарк «Моя Россия» и Хаски Хутор.

Туристы недовольны ограниченными возможностями для катания и забрасывают администрации комплексов вопросами, когда откроется тот или иной объект. Но ничего не поделаешь – погода.

На Красной Поляне лавинная служба закрыла «Реликтовый лес», с утра не работали спуски выше отметки 1460 м. По сообщению администрации курорта, для вечернего катания будут доступны только четыре трассы: «Красная поляна», «Учебная», «Звездная» и «Первый шаг», а также сноупарк на высоте 960 м.

Высокая опасность лавин остановила катание и на курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии: за ночь высота снежного покрова там выросла на 24–40 см. Будет ли комплекс работать в среду, обещали сообщить завтра утром.

« С е г о д н я п р и ш л о с о о б щ е н и е о т R S C H S , ч т о д о 1 8 : 0 0 1 9 . 0 2 . 2 0 2 5 в г о р а х К Б Р л а в и н о о п а с н о . Е с л и э т у у г р о з у н е с н и м у т , т о н и ч е г о н е о т к р о ю т , н о п о с т о я н н о б у д у т о б е щ а т ь , ч т о в о т - в о т . П о э т о м у л о м и т ь с я н а в е р х , п о к а в г р у п п е н е н а п и ш у т , ч т о з а р а б о т а л и , с м ы с л а н е т » , – к о м м е н т и р у ю т т у р и с т ы в с о ц с е т я х .

В Краснодарском крае возможность схода лавин на склонах выше 500 м над уровнем моря, по информации регионального ГУ МЧС, тоже сохранится до вечера среды. Не прекратятся и осадки: в прибрежной зоне ожидается дождь, а в горах – сильный снег.

Ранее TourDom.ru писал, что на курортах Сочи лыжники переволновались из-за капризов погоды.