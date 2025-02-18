Гостям Ставрополя стал доступен интерактивный «Туристический гид»

В Ставрополе запустили новый сервис — «Туристический гид» по знаковым местам города.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Интерактивный навигатор поможет спланировать отдых гостям города, в том числе прибывшим с рабочей поездкой, а также будет интересен молодёжи, прокомментировал мэр Иван Ульянченко.

Проект разработали комитеты культуры и молодёжной политики и экономического развития города, пишет ИА «Победа26».

«Туристический гид» включает достопримечательности в центральной и юго-западной частях города.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице с 21 по 23 февраля пройдут бесплатные экскурсии по случаю Всемирного дня гида. Записаться на них можно на турсервисе Russpass.