В России оценили перспективы открытия летнего сезона после разлива мазута

Открытие летнего сезона на Черном море, где ввели режим ЧС после разлива мазута, можно будет обсуждать в начале марта, когда Роспотребнадзор вынесет свое заключение. Такую оценку перспективам пляжного отдыха на популярных отечественных курортах дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова приводит «Интерфакс».

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По мнению собеседницы агентства, до этого срока давать любые прогнозы или пытаться предложить альтернативу Анапе не имеет смысла. Ломидзе призвала дождаться мнения специалистов и только после этого делать выводы.

Ранее власти Анапы пообещали привести пострадавшие участки пляжей города в нормативное состояние к курортному сезону. На 2026 год на этих местах запланировано «улучшение инженерного состояния».