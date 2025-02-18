Опубликован топ направлений для отдыха не у моря летом

В преддверии летнего сезона 2025 года Волгоград оказался в числе самых востребованных направлений для отдыха с неморским пейзажем.

Февраль – это время, когда многие начинают планировать свой летний отпуск, и, как показывает практика, не все стремятся к морю. Для тех, кто предпочитает отдых на берегу реки или озера, Волгоград стал одним из популярных направлений.

По данным сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, Волгоград занимает шестое место в рейтинге самых востребованных мест для отдыха летом 2025 года со средней стоимостью проживания за ночь в размере 4199 рублей. Обычно туристы планируют оставаться в городе на 2 ночи.

Отмечается, что на первом месте оказался Кисловодск, на втором – Казань, на третьем – Красная Поляна.