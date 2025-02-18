Стало известно, сколько потратили туристы в Калининградской области в 2024 году

Туристы потратили в Калининградской области почти 25 миллиардов рублей
Траты туристов в Калининградской области в 2024 году превысили 24,6 млрд рублей. В региональном министерстве по культуре и туризму области уточнили, что этот показатель почти на 20 % выше, чем в 2023 году.
«Объем трат туристов по картам в регионе в 2024 году достиг 24 689,1 млн руб., что на 19 % больше, чем в 2023 году», – говорится в сообщении.
Также путешественники перевели жителям региона 2 297,7 млн рублей и сняли наличкой 3 030,5 млн рублей, пишет ТАСС. Стоит отметить, что в прошлом году в Калининградскую область приехали 2,2 млн человек. Чаще всего туристы приезжали из Москвы, Подмосковья и Северной столицы.
Ранее «ФедералПресс сообщал, что калининградские власти заявили, что не будут терять побережье ради туристов.