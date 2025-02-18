Стало известно, сколько потратили туристы в Калининградской области в 2024 году

Траты туристов в Калининградской области в 2024 году превысили 24,6 млрд рублей. В региональном министерстве по культуре и туризму области уточнили, что этот показатель почти на 20 % выше, чем в 2023 году.

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« О б ъ е м т р а т т у р и с т о в п о к а р т а м в р е г и о н е в 2 0 2 4 г о д у д о с т и г 2 4 6 8 9 , 1 м л н р у б . , ч т о н а 1 9 % б о л ь ш е , ч е м в 2 0 2 3 г о д у » , – г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Также путешественники перевели жителям региона 2 297,7 млн рублей и сняли наличкой 3 030,5 млн рублей, пишет ТАСС. Стоит отметить, что в прошлом году в Калининградскую область приехали 2,2 млн человек. Чаще всего туристы приезжали из Москвы, Подмосковья и Северной столицы.

Ранее «ФедералПресс сообщал, что калининградские власти заявили, что не будут терять побережье ради туристов.