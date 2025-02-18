Чиновники и оператор Кунгурской пещеры поспорили из-за туалета

Министерство имущества Пермского края и оператор Кунгурской ледяной пещеры спорят в суде за 4,6 га земли, через которые проходят экскурсионная тропа и туннель для входа в одну из крупнейших карстовых полостей в Европейской части России.

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В марте 2023 года ведомство заключило договор аренды данной территории с ООО «Сталагмит-Экскурс». Эта компания в 2007 году получила бессрочную лицензию на пользование недрами с разрешенным видом «экскурсионная деятельность» на участке особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». Указанный участок передали ей на 10 лет для использования в рекреационных целях. Но в прошлом году чиновники обнаружили там три постройки – туалет, павильон проката одежды и сооружение для мангала. Летом Минимущества расторгло договор аренды, заявив, что земля используется не по назначению, поскольку на его территории расположены капитальные здания, а разрешения на их строительство оператор Кунгурской ледяной пещеры не получал.

ООО «Сталагмит-Экскурс» с этими претензиями не согласилось, пояснив в суде, что туалет построен еще в 1983 году, то есть задолго до заключения договора аренды, и вообще находится на участке, являющемся собственностью оператора. А сооружения, в которых размещались горная служба и прокат одежды, не были капитальными и уже демонтированы. Кроме того, договор заключен на срок более 5 лет и касается публичного участка, а потому не может быть расторгнуть без соответствующего судебного решения.

Пермский краевой арбитражный суд с этими доводами согласился. Так как капитальные объекты были построены еще в советское время, а Градостроительный кодекс, запрещающий строительство и ввод в эксплуатацию без разрешения, приняли только в 2004 году, их нахождение на участке не может трактоваться как существенное нарушение условий договора аренды, отмечается в судебном решении. Решение чиновников признано незаконным. Так что спорный участок остается в аренде оператора туробъекта. Но Минимущества намерено вердикт суда оспорить.

Отметим, что это не первое резонансное разбирательство вокруг Кунгурской ледяной пещеры. Так, весной 2022 года ООО «Сталагмит-Экскурс» обнаружило рядом с ООПТ несанкционированные свалки, а на самой территории – следы от мото- и квадроциклов. Туроператор обратился в Пермскую межрайонную природоохранную прокуратуру и краевое минприроды, заявив, что подземным озерам в заповедной части, а также почве и растительности угрожает загрязнение, в том числе бактериологическое.

В итоге с проверками пришли в саму пещеру и предъявили претензии в том, что экскурсионная деятельность наносит ущерб окружающей среде, а «Сталагмит» не встал на учет как предприятие, оказывающее на окружающую среду негативное воздействие III категории (к которой также относятся исследовательские ядерные установки и объекты обработки отходов производства и потребления IV и V классов опасности).

Тогда предприятие оштрафовали за нарушение превышения численности посетителей Кунгурской ледяной пещеры в новогодние праздники (проверки проводились в апреле). Эти решения тоже были оспорены через суд, так как в проектных данных предусмотрена лишь предельная месячная посещаемость, а этот показатель в разы ниже допустимого и кратно ниже посещаемости пещеры в советское время.

Напомним, Кунгурская ледяная пещера – одна из самых популярных достопримечательностей Предуралья – находится в 100 км от Перми. Ее возраст оценивается в 10–12 тыс. лет. Туристическим объектом является с 1914 года. Внутри обнаружено 48 гротов и около 70 озер. Протяженность карстовой полости – около 8 км, для посещений туристами оборудована четверть. В советское время пещеру посещали около 200 тыс. человек в год, сейчас – 100–150 тыс.