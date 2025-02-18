В ВТБ рассказали, какую поддержку банк оказал туристической отрасли в 2024

Банк ВТБ в 2024 году предоставил клиентам среднего и малого бизнеса из сферы туризма и гостеприимства более 2,3 тыс. кредитов на 258 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году, говорится в сообщении ВТБ.

Лидерами по привлечению кредитных средств на финансирование туристических объектов стали Краснодарский край, на который пришлось 85 млрд руб., Москва и Московская область - более 70 млрд рублей и Алтайский край - 19 млрд рублей.

Кроме того, по итогам 2024 года портфель банка по программе льготного кредитования составил 32,2 млрд рублей, увеличившись за год практически вдвое.

" П р е д п р и н и м а т е л и в о м н о г и х р е г и о н а х в и д я т п о т е н ц и а л в н у т р е н н е г о т у р и з м а и и н в е с т и р у ю т в р а з в и т и е н е о б х о д и м о й и н ф р а с т р у к т у р ы , п о в ы ш а я к а ч е с т в о с е р в и с а т у р и с т и ч е с к и х о б ъ е к т о в . З а п р о ш л ы й г о д м ы п о д д е р ж а л и б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о з н а к о в ы х д л я с т р а н ы п р о е к т о в : о т а к в а п а р к о в и н о в ы х п о д ъ е м н и к о в н а г о р н о л ы ж н ы х к у р о р т а х , д о р а с ш и р е н и я н о м е р н о г о ф о н д а г о с т и н и ц . В э т о м г о д у м ы о ж и д а е м п о в ы ш е н н ы й и н т е р е с и н в е с т о р о в н а р е а л и з а ц и ю н о в ы х т у р и с т и ч е с к и х п р о е к т о в и п о д д е р ж и м и х и н и ц и а т и в ы " , - о т м е т и л ч л е н п р а в л е н и я ВТБ Руслан Еременко.

Среди проектов, которые поддержал ВТБ в 2024 году: развитие туристического кластера на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии (объем кредитования - 5,2 млрд рублей), возведение гостинично-санаторного комплекса во Владикавказе (4,4 млрд рублей), возведение аквакомплекса "Большая вода" в Челябинске (3,6 млрд рублей), строительство многофункционального комплекса с четырехзвездочной гостиницей и спа-центром в Тобольске Тюменской области (1,3 млрд рублей).

Согласно данным аналитического сервиса "Первый ОФД" (входит в группу ВТБ), в IV квартале 2024 года траты россиян, которые являются клиентами ВТБ, внутри страны на отели и гостиницы выросли на треть - до 19 млрд рублей. В целом перед новогодними праздниками россияне направили около 75 млрд рублей на туристические услуги . При этом треть из них пришлась на оплату транспортных услуг, а пятая часть - на покупку готовых туров.