В ВТБ рассказали, какую поддержку банк оказал туристической отрасли в 2024

Банк ВТБ в 2024 году предоставил клиентам среднего и малого бизнеса из сферы туризма и гостеприимства более 2,3 тыс. кредитов на 258 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году, говорится в сообщении ВТБ.
Лидерами по привлечению кредитных средств на финансирование туристических объектов стали Краснодарский край, на который пришлось 85 млрд руб., Москва и Московская область - более 70 млрд рублей и Алтайский край - 19 млрд рублей.
Кроме того, по итогам 2024 года портфель банка по программе льготного кредитования составил 32,2 млрд рублей, увеличившись за год практически вдвое.
"Предприниматели во многих регионах видят потенциал внутреннего туризма и инвестируют в развитие необходимой инфраструктуры, повышая качество сервиса туристических объектов. За прошлый год мы поддержали большое количество знаковых для страны проектов: от аквапарков и новых подъемников на горнолыжных курортах, до расширения номерного фонда гостиниц. В этом году мы ожидаем повышенный интерес инвесторов на реализацию новых туристических проектов и поддержим их инициативы", - отметил член правления ВТБ Руслан Еременко.
Среди проектов, которые поддержал ВТБ в 2024 году: развитие туристического кластера на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии (объем кредитования - 5,2 млрд рублей), возведение гостинично-санаторного комплекса во Владикавказе (4,4 млрд рублей), возведение аквакомплекса "Большая вода" в Челябинске (3,6 млрд рублей), строительство многофункционального комплекса с четырехзвездочной гостиницей и спа-центром в Тобольске Тюменской области (1,3 млрд рублей).
Согласно данным аналитического сервиса "Первый ОФД" (входит в группу ВТБ), в IV квартале 2024 года траты россиян, которые являются клиентами ВТБ, внутри страны на отели и гостиницы выросли на треть - до 19 млрд рублей. В целом перед новогодними праздниками россияне направили около 75 млрд рублей на туристические услуги . При этом треть из них пришлась на оплату транспортных услуг, а пятая часть - на покупку готовых туров.