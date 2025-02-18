Горный курорт Сочи приостановил продажу ски-пассов

Горный курорт "Роза Хутор" в Сочи приостановил продажу ски-пассов и прогулочных билетов на фоне неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в Telegram-канале курорта.

" Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь п р о д а ж а с к и - п а с с о в и п р о г у л о ч н ы х б и л е т о в з а к р ы т а в с в я з и с п о г о д н ы м и у с л о в и я м и " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Во вторник в Сочи сохраняется неблагоприятный прогноз погоды. В предгорьях и горах курорта продолжается снегопад, на побережье - дождь. На высотах от 500 м над уровнем моря сохраняется опасность схода лавин. Городские службы работают в усиленном режиме.