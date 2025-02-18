Горный курорт Сочи приостановил продажу ски-пассов из-за снегопада
Горный курорт "Роза Хутор" в Сочи приостановил продажу ски-пассов и прогулочных билетов на фоне неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в Telegram-канале курорта.
"На сегодняшний день продажа ски-пассов и прогулочных билетов закрыта в связи с погодными условиями", - говорится в сообщении.
Во вторник в Сочи сохраняется неблагоприятный прогноз погоды. В предгорьях и горах курорта продолжается снегопад, на побережье - дождь. На высотах от 500 м над уровнем моря сохраняется опасность схода лавин. Городские службы работают в усиленном режиме.