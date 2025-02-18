Назван главный тренд туристической отрасли

Дмитрий Вахруков: главный тренд сегодня – внутренний туризм
В Тюмени дали старт первому в России Термальному конгрессу: ведущие представители отрасли собрались в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. С ключевого события в сфере туризма и оздоровительного отдыха передает корреспондент «ФедералПресс».
«Развитие туристической отрасли находится в фокусе президента РФ Владимира Путина и региональных властей», – сказал замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
У каждого региона есть свой приоритет по развитию туризма. Но главный тренд сегодня – внутренний туризм. Когда люди тратят свои деньги на отдых в термальном комплексе, они инвестируют в свое здоровье.
«Объем субсидий на развитие туризма увеличен до 27 млрд рублей. Эти деньги мы направим на развитие региональной инфраструктуры туризма», – добавил Вахруков.
В фокусе также поддержка востребованных программ: льготное кредитования гостиниц и точек притяжения туристов, таких как, горнолыжные курорты и аквапарки. Также работает важный федеральный проект – кадры для международного туризма. В планах разработка Единой цифровой платформы в сфере туризма, она позволит формировать продукты удобно и надежно, резюмировал Вахруков. На открытии Термального конгресса высказался также губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Наш регион активно реализует госполитику в сфере развития туризма и туристической инфраструктуры. Это базовые направление для развития нашего региона. Широкие возможности нам дают природные ресурсы: вода и лечебная грязь. Первые здравницы у нас появились еще в 70-ых годах прошлого века», – рассказал губернатор.
Сегодня отдых на термальных курортах региона становится очень популярным. Мы видим, как меняется портрет потребителя: оздоровление становится актуальным не только для пенсионеров, но и для молодежи, подростков.
А президент российского союза туриндустрии Илья Уманский считает, что оздоровительный отдых – не новшество. О пользе минеральной воды говорили еще в пятом веке нашей эры. Необходимо развернуть эту историю в сторону потребителей ради максимальной эффективности исторического наследия.
Первый в России Термальный конгресс подходит 18-19 февраля в Тюмени. На него съехались более 150 федеральных экспертов, лидеров туротрасли, представителей власти, инвесторы и лица ведущих курортов Югры, Свердловской области, Татарстана, Ставропольского и Алтайского края, Адыгеи и Бурятии. Организаторы конгресса – департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области и Агентство туризма и продвижения региона.
Ранее «ФедералПресс» писал, что за прошлый год туристы оставили в Тюменской области более 37 млрд рублей.