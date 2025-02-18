Назван главный тренд туристической отрасли

В Тюмени дали старт первому в России Термальному конгрессу: ведущие представители отрасли собрались в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. С ключевого события в сфере туризма и оздоровительного отдыха передает корреспондент «ФедералПресс».

« Р а з в и т и е т у р и с т и ч е с к о й о т р а с л и н а х о д и т с я в ф о к у с е п р е з и д е н т а Р Ф Владимира Путина и региональных властей», – сказал замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

У каждого региона есть свой приоритет по развитию туризма. Но главный тренд сегодня – внутренний туризм. Когда люди тратят свои деньги на отдых в термальном комплексе, они инвестируют в свое здоровье.

« О б ъ е м с у б с и д и й н а р а з в и т и е т у р и з м а у в е л и ч е н д о 2 7 м л р д р у б л е й . Э т и д е н ь г и м ы н а п р а в и м н а р а з в и т и е р е г и о н а л ь н о й и н ф р а с т р у к т у р ы т у р и з м а » , – д о б а в и л В а х р у к о в .

В фокусе также поддержка востребованных программ: льготное кредитования гостиниц и точек притяжения туристов, таких как, горнолыжные курорты и аквапарки. Также работает важный федеральный проект – кадры для международного туризма. В планах разработка Единой цифровой платформы в сфере туризма, она позволит формировать продукты удобно и надежно, резюмировал Вахруков. На открытии Термального конгресса высказался также губернатор Тюменской области Александр Моор.

« Н а ш р е г и о н а к т и в н о р е а л и з у е т г о с п о л и т и к у в с ф е р е р а з в и т и я т у р и з м а и т у р и с т и ч е с к о й и н ф р а с т р у к т у р ы . Э т о б а з о в ы е н а п р а в л е н и е д л я р а з в и т и я н а ш е г о р е г и о н а . Ш и р о к и е в о з м о ж н о с т и н а м д а ю т п р и р о д н ы е р е с у р с ы : в о д а и л е ч е б н а я г р я з ь . П е р в ы е з д р а в н и ц ы у н а с п о я в и л и с ь е щ е в 7 0 - ы х г о д а х п р о ш л о г о в е к а » , – р а с с к а з а л г у б е р н а т о р .

Сегодня отдых на термальных курортах региона становится очень популярным. Мы видим, как меняется портрет потребителя: оздоровление становится актуальным не только для пенсионеров, но и для молодежи, подростков.

А президент российского союза туриндустрии Илья Уманский считает, что оздоровительный отдых – не новшество. О пользе минеральной воды говорили еще в пятом веке нашей эры. Необходимо развернуть эту историю в сторону потребителей ради максимальной эффективности исторического наследия.

Первый в России Термальный конгресс подходит 18-19 февраля в Тюмени. На него съехались более 150 федеральных экспертов, лидеров туротрасли, представителей власти, инвесторы и лица ведущих курортов Югры, Свердловской области, Татарстана, Ставропольского и Алтайского края, Адыгеи и Бурятии. Организаторы конгресса – департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области и Агентство туризма и продвижения региона.

Ранее «ФедералПресс» писал, что за прошлый год туристы оставили в Тюменской области более 37 млрд рублей.