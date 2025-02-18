В аэропорту Пулково появилась инновация

В аэропорту Пулково стартовало тестирование отечественных уборочных роботов, оснащенных технологией визуальной навигации и искусственным интеллектом. Эти устройства, использующие лидары и камеры для ориентации в пространстве, помогут поддерживать чистоту и проводить дезинфекцию в общественных зонах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом.

« В а э р о п о р т у П у л к о в о н а ч а л и р а б о т а т ь в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н ы е р о б о т ы д л я у б о р к и и д е з и н ф е к ц и и о б щ е с т в е н н ы х п о м е щ е н и й с т е х н о л о г и е й в и з у а л ь н о й н а в и г а ц и и и и с к у с с т в е н н ы м и н т е л л е к т о м р о с с и й с к о г о п р о и з в о д с т в а » , — з а я в и л и в к о м п а н и и .

Роботы будут задействованы в зонах регистрации и прибытия пассажиров. В рамках тестирования используется модель Waybot Robotics 600 из серии Cleanbotics. Ее характеристики позволяют убирать до 5 000 кв. м на одном заряде аккумулятора.

Кроме передовых сенсоров, обеспечивающих автономную навигацию и обнаружение препятствий, устройства подключены к облачной системе управления. Это дает возможность настраивать маршруты, определять зоны уборки, составлять расписания и получать отчеты о проделанной работе. Также система позволяет дистанционно запускать и останавливать робота.