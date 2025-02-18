В аэропорту Пулково появилась инновация

В аэропорту Пулково начали использовать роботов с ИИ для уборки и дезинфекции
В аэропорту Пулково стартовало тестирование отечественных уборочных роботов, оснащенных технологией визуальной навигации и искусственным интеллектом. Эти устройства, использующие лидары и камеры для ориентации в пространстве, помогут поддерживать чистоту и проводить дезинфекцию в общественных зонах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом.
«В аэропорту Пулково начали работать высокопроизводительные роботы для уборки и дезинфекции общественных помещений с технологией визуальной навигации и искусственным интеллектом российского производства», — заявили в компании.
Роботы будут задействованы в зонах регистрации и прибытия пассажиров. В рамках тестирования используется модель Waybot Robotics 600 из серии Cleanbotics. Ее характеристики позволяют убирать до 5 000 кв. м на одном заряде аккумулятора.
Кроме передовых сенсоров, обеспечивающих автономную навигацию и обнаружение препятствий, устройства подключены к облачной системе управления. Это дает возможность настраивать маршруты, определять зоны уборки, составлять расписания и получать отчеты о проделанной работе. Также система позволяет дистанционно запускать и останавливать робота.