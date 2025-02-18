Турэксперт рассказал о популярных российских направлениях у иностранцев

Турэксперт Горин рассказал о популярных российских направлениях у иностранцев
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал о популярных отечественных направлениях у иностранцев.
«За 2024 год количество поездок в Россию увеличилось в два с половиной раза по отношению к 2023-му — приехало около полутора миллионов человек. Основной объём поездок — 50% от всех прибытий в Россию с туристическими целями — из Китая. Среди остальных стран можно выделить, прежде всего, страны Ближнего Востока», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, чаще всего иностранные туристы выбирают Москву и Санкт-Петербург.
К популярным маршрутам 2024 года Горин отнёс Мурманскую область, которая была особо востребована у граждан КНР.
«Также для туристов есть маршруты в Казань и в другие города. Популярностью пользуется и озеро Байкал», — сообщил Горин.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT отметил рост внутреннего туризма в России.