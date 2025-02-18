Турэксперт рассказал о популярных российских направлениях у иностранцев

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал о популярных отечественных направлениях у иностранцев.

« З а 2 0 2 4 г о д к о л и ч е с т в о п о е з д о к в Р о с с и ю у в е л и ч и л о с ь в д в а с п о л о в и н о й р а з а п о о т н о ш е н и ю к 2 0 2 3 - м у — п р и е х а л о о к о л о п о л у т о р а м и л л и о н о в ч е л о в е к . О с н о в н о й о б ъ ё м п о е з д о к — 5 0 % о т в с е х п р и б ы т и й в Р о с с и ю с т у р и с т и ч е с к и м и ц е л я м и — и з Китая. Среди остальных стран можно выделить, прежде всего, страны Ближнего Востока», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, чаще всего иностранные туристы выбирают Москву и Санкт-Петербург.

К популярным маршрутам 2024 года Горин отнёс Мурманскую область, которая была особо востребована у граждан КНР.

« Т а к ж е д л я т у р и с т о в е с т ь м а р ш р у т ы в Казань и в другие города. Популярностью пользуется и озеро Байкал», — сообщил Горин.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT отметил рост внутреннего туризма в России.