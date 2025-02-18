Эксперт дала советы, как сэкономить на отдыхе по России

Для экономии денег во время путешествий по России следует выбирать жилье с наличием кухни, чтобы не тратиться на еду в кафе, заявила NEWS.ru тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь. Она также посоветовала останавливаться в туристических местах, где много продуктовых магазинов.

В п е р в у ю о ч е р е д ь о б ы ч н о в ы б и р а ю т ж и л ь е с к у х н е й , ч т о б ы г о т о в и т ь с а м о с т о я т е л ь н о и н е т р а т и т ь с я н а е д у в с т о л о в ы х и л и к а ф е . Т а к в ы х о д и т д е й с т в и т е л ь н о г о р а з д о д е ш е в л е . Э т о к а с а е т с я д л и т е л ь н ы х п о е з д о к , д а ж е н е д е л ь н о г о п р о ж и в а н и я . Е с л и в т у р п о Р о с с и и в к л ю ч е н о п и т а н и е и е с т ь в а р и а н т б е з п и т а н и я , и н о г д а р а з н и ц а в и д н а . В т а к о м с л у ч а е л у ч ш е в ы б и р а т ь п р о ж и в а н и е в н а и б о л е е п о п у л я р н ы х т у р и с т и ч е с к и х м е с т а х , ч т о б ы б ы л о г д е к у п и т ь п р о д у к т ы , — с к а з а л а А н с т а л ь .

При этом, считает турагент, совсем отказываться от отелей не стоит. Она предложила туристам обратить внимание на акции в гостиницах, которые находятся не в популярных у путешественников местах. В таком случае, уточнила эксперт, лучше брать полное питание, поскольку иногда это обходится дешевле.

Ч т о к а с а е т с я б и л е т о в , п о Р о с с и и в о м н о г и е м е с т а м о ж н о д о е х а т ь н а ж / д т р а н с п о р т е . С т о и м о с т ь п о е з д к и н а п о е з д е с у щ е с т в е н н о н и ж е п о т а к и м п о п у л я р н ы м н а п р а в л е н и я м , к а к С о ч и , ч е м а в и а п е р е л е т ы . Н о н у ж н о п о н и м а т ь , ч т о э т о з а й м е т б о л ь ш е в р е м е н и . П р и э т о м б у д е т н е д о р о г а я с т о и м о с т ь б и л е т о в , п о с к о л ь к у п о е з д к а н а п о е з д е о б о й д е т с я в а м о к о л о 5 − 7 т ы с я ч р у б л е й в о д н у с т о р о н у . Е с л и ж е в ы п у т е ш е с т в у е т е н а с а м о л е т е п о Р о с с и и , п о м о ж е т с э к о н о м и т ь т а р и ф б е з б а г а ж а . Б а г а ж м о ж н о д о б а в и т ь о т д е л ь н о , — с к а з а л а А н с т а л ь .

Она уточнила, что тарифы по многим направлениям можно приобрести дешевле, если покупать их заранее. По словам турагента, чем активнее идет продажа и выше спрос, тем больше стоимость билетов.

Ранее стало известно, что россияне активно бронируют заграничные туры после снижения курса доллара. Спрос на путевки вырос на 20%. По словам экспертов, туристы спешат воспользоваться благоприятной ситуацией, чтобы сэкономить на отдыхе за рубежом.