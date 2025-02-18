Эксперт дала советы, как сэкономить на отдыхе по России

Турэксперт дала советы, как сэкономить на отдыхе по России
Для экономии денег во время путешествий по России следует выбирать жилье с наличием кухни, чтобы не тратиться на еду в кафе, заявила NEWS.ru тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь. Она также посоветовала останавливаться в туристических местах, где много продуктовых магазинов.
В первую очередь обычно выбирают жилье с кухней, чтобы готовить самостоятельно и не тратиться на еду в столовых или кафе. Так выходит действительно гораздо дешевле. Это касается длительных поездок, даже недельного проживания. Если в тур по России включено питание и есть вариант без питания, иногда разница видна. В таком случае лучше выбирать проживание в наиболее популярных туристических местах, чтобы было где купить продукты, — сказала Ансталь.
При этом, считает турагент, совсем отказываться от отелей не стоит. Она предложила туристам обратить внимание на акции в гостиницах, которые находятся не в популярных у путешественников местах. В таком случае, уточнила эксперт, лучше брать полное питание, поскольку иногда это обходится дешевле.
Что касается билетов, по России во многие места можно доехать на ж/д транспорте. Стоимость поездки на поезде существенно ниже по таким популярным направлениям, как Сочи, чем авиаперелеты. Но нужно понимать, что это займет больше времени. При этом будет недорогая стоимость билетов, поскольку поездка на поезде обойдется вам около 5−7 тысяч рублей в одну сторону. Если же вы путешествуете на самолете по России, поможет сэкономить тариф без багажа. Багаж можно добавить отдельно, — сказала Ансталь.
Она уточнила, что тарифы по многим направлениям можно приобрести дешевле, если покупать их заранее. По словам турагента, чем активнее идет продажа и выше спрос, тем больше стоимость билетов.
Ранее стало известно, что россияне активно бронируют заграничные туры после снижения курса доллара. Спрос на путевки вырос на 20%. По словам экспертов, туристы спешат воспользоваться благоприятной ситуацией, чтобы сэкономить на отдыхе за рубежом.