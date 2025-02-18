В Ставрополе запустили интерактивный гид для туристов

Цифровой навигатор для гостей города "Туристический гид" заработал в Ставрополе. Он включает в себя основные локации города и ссылки на полезные для туристов сервисы, сообщил ТАСС глава муниципалитета Иван Ульянченко.

" С к а ж д ы м г о д о м С т а в р о п о л ь с т а н о в и т с я в с е б о л е е п р и в л е к а т е л ь н ы м т у р и с т и ч е с к и м н а п р а в л е н и е м . " Т у р и с т и ч е с к и й г и д " п о м о ж е т с п л а н и р о в а т ь с в о й о т д ы х и л и с п о л ь з о й п р о в е с т и с в о б о д н о е в р е м я , н а п р и м е р , в р а б о ч е й п о е з д к е . Т а к ж е о н т о ч н о п о н р а в и т с я м о л о д е ж и , к о т о р а я п р и е з ж а е т в н а ш г о р о д н а у ч е б у и з н а к о м а с п о х о ж и м н а в и г а т о р о м д л я с т у д е н т о в " , - с к а з а л о н .

Онлайн-сервис позволяет выстроить маршрут на карте по достопримечательностям Ставрополя, подобрать тур по городу, самостоятельно отправиться на экскурсию в сопровождении аудиогида.

Несколько лет назад в городе разработали "Студенческий гид" для молодежи, который помогает сориентироваться в молодежных конкурсах, пространствах и объединениях.