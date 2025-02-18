В Ставрополе запустили интерактивный гид для туристов

Цифровой навигатор для гостей города "Туристический гид" заработал в Ставрополе. Он включает в себя основные локации города и ссылки на полезные для туристов сервисы, сообщил ТАСС глава муниципалитета Иван Ульянченко.
"С каждым годом Ставрополь становится все более привлекательным туристическим направлением. "Туристический гид" поможет спланировать свой отдых или с пользой провести свободное время, например, в рабочей поездке. Также он точно понравится молодежи, которая приезжает в наш город на учебу и знакома с похожим навигатором для студентов", - сказал он.
Онлайн-сервис позволяет выстроить маршрут на карте по достопримечательностям Ставрополя, подобрать тур по городу, самостоятельно отправиться на экскурсию в сопровождении аудиогида.
Несколько лет назад в городе разработали "Студенческий гид" для молодежи, который помогает сориентироваться в молодежных конкурсах, пространствах и объединениях.