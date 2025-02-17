Пассажиры отсудили 120 тысяч рублей за неработающий кондиционер в поезде

Транспортная прокуратура встала на сторону пассажиров, которые минувшим летом столкнулись с проблемой при поездке на российский юг. Организованная группа детей двое суток ехала в поезде Екатеринбург – Имеретинский курорт с неработающим кондиционером. Температура в вагоне достигала 36 градусов Цельсия.

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После своего путешествия они обратились с жалобой в надзорный орган, тот провел проверку, проблемы подтвердились. Зафиксировав нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и защиты прав потребителей, прокуратура через суд добилась возврата стоимости билетов для всей группы, а также компенсации морального вреда. Общая сумма, которую перевозчику предстоит вернуть туристам, составила 120 тыс. руб.

Помимо этого, прокуратура потребовала устранить нарушения работы системы кондиционирования в подвижном составе. А начальник пункта технического обслуживания вагонов организации был привлечен к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Ему был назначен штраф.

После прошлого летнего сезона, когда жалобы на неработающие кондиционеры были частыми, появилась достаточно большая судебная практика. Суд чаще всего встает на сторону пассажиров. Нынешний иск пока что претендует на звание самой большой суммы, которую удалось отсудить в результате споров по данному вопросу.

Ранее TourDom.ru писал, что транспортная прокуратура взыскала бешеные 15 тыс. руб. с начальника вагонного участка, выпустившего на линию подвижной состав с неработающими кондиционерами на маршруте Новокузнецк – Адлер.