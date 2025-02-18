Череповец вернет себе звание Порта пяти морей

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил, что в городе хотят построить пять причалов для пассажирских судов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он уточнил, что пассажиры речных трамвайчиков и круизных теплоходов будут выходить на благоустроенные набережные.

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« В б л и ж а й ш и е н е с к о л ь к о л е т Ч е р е п о в е ц в е р н е т с е б е г о р д о е з в а н и е « П о р т а п я т и м о р е й » . Н а ш л ю б и м ы й г о р о д в н о в ь в ы й д е т н а в о д н ы е п р о с т о р ы » , – о т м е т и л Вадим Германов.

В 2026 году в Череповец придет электрический катамаран. Транспорт соединит три района города первым речным маршрутом. Также планируется построить туристический причал. В настоящее время власти и туроператоры выбирают место, где его удобно разместить. Важно, чтобы рядом находилась парковка, уверены участники рынка.