Череповец вернет себе звание Порта пяти морей

Череповец хочет вернуть звание Порта пяти морей: что для этого сделают
Мэр Череповца Вадим Германов сообщил, что в городе хотят построить пять причалов для пассажирских судов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он уточнил, что пассажиры речных трамвайчиков и круизных теплоходов будут выходить на благоустроенные набережные.
«В ближайшие несколько лет Череповец вернет себе гордое звание «Порта пяти морей». Наш любимый город вновь выйдет на водные просторы», – отметил Вадим Германов.
В 2026 году в Череповец придет электрический катамаран. Транспорт соединит три района города первым речным маршрутом. Также планируется построить туристический причал. В настоящее время власти и туроператоры выбирают место, где его удобно разместить. Важно, чтобы рядом находилась парковка, уверены участники рынка.