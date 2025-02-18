Туристы стали чаще путешествовать по России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что туристы стали на 10 процентов чаще путешествовать по России. Об этом он заявил на заседании коллегии ведомства, говорится на сайте министерства.

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Решетников также уточнил, что число иностранных туристов и вовсе выросло за год на 35 процентов. Такие данные он назвал результатом внедрения электронных виз и группового безвизового режима.

Ранее сообщалось, что иностранцы массово устремились в Россию — количество посетивших страну гостей из-за рубежа в 2024 году увеличилось на 18 процентов в сравнении с 2023-м. Абсолютным лидером среди всех стран по числу въехавших туристов стал Китай.