В Кабардино-Балкарии благоустроят набережную вдоль реки Малка

В Прохладном — третьем по величине городе Кабардино-Балкарии — займутся благоустройством набережной вдоль реки Малка. Новая зона отдыха станет продолжением городского парка, а при разработке проекта учтут мнение местных жителей.

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Планами благоустройства набережной поделился исполняющий обязанности главы городской администрации Кирилл Кожухов.

« С е й ч а с м ы з а н и м а е м с я п о с т а н о в к о й з е м е л ь н о г о у ч а с т к а н а г о с у д а р с т в е н н ы й у ч е т в к а ч е с т в е о б ъ е к т а , п о д в е р ж е н н о г о р и с к у в о з н и к н о в е н и я ч р е з в ы ч а й н ы х с и т у а ц и й . Д а л е е з а п л а н и р о в а н п р о е к т н ы й с е м и н а р » , — ц и т и р у е т е г о п р е с с - с л у ж б а г л а в ы и п р а в и т е л ь с т в а К а б а р д и н о - Б а л к а р и и .

При проектировании объекта учтут пожелания граждан, высказанные на проектных семинарах. Затем планируется направить заявку на федеральный конкурс малых городов и сельских поселений, который ежегодно проводит Министерство строительства России.

« М ы п л а н и р у е м з а м е н и т ь в с е п о к р ы т и я , о б у с т р о и т ь в е л о п е ш е х о д н у ю д о р о ж к у , у с т а н о в и т ь с к а м е й к и , у р н ы , с и с т е м у у л и ч н о г о о с в е щ е н и я , ф о т о з о н ы и м а л ы е а р х и т е к т у р н ы е ф о р м ы . У к а ж д о г о ж и т е л я н а ш е г о г о р о д а б у д е т в о з м о ж н о с т ь в ы с к а з а т ь с в о и п о ж е л а н и я . С а м о е в а ж н о е , ч т о н а ш а н а б е р е ж н а я с т а н е т л о г и ч е с к и м п р о д о л ж е н и е м п а р к а , п о к о т о р о м у м ы п л а н и р у е м п о д п и с а т ь к о н ц е с с и о н н ы е и н в е с т и ц и о н н ы е с о г л а ш е н и я » , — п о д ч е р к н у л ч и н о в н и к .

Главная задача проекта — сделать территорию интересной и доступной для разных возрастных категорий. Местные власти надеются, что набережная станет новой достопримечательностью Прохладного.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года. Его участниками могут стать поселения, имеющие статус федеральных и региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. Победители получают средства на реализацию представленных проектов благоустройства территорий.