В Кабардино-Балкарии благоустроят набережную вдоль реки Малка
В Прохладном — третьем по величине городе Кабардино-Балкарии — займутся благоустройством набережной вдоль реки Малка. Новая зона отдыха станет продолжением городского парка, а при разработке проекта учтут мнение местных жителей.
Планами благоустройства набережной поделился исполняющий обязанности главы городской администрации Кирилл Кожухов.
«Сейчас мы занимаемся постановкой земельного участка на государственный учет в качестве объекта, подверженного риску возникновения чрезвычайных ситуаций. Далее запланирован проектный семинар», — цитирует его пресс-служба главы и правительства Кабардино-Балкарии.
При проектировании объекта учтут пожелания граждан, высказанные на проектных семинарах. Затем планируется направить заявку на федеральный конкурс малых городов и сельских поселений, который ежегодно проводит Министерство строительства России.
«Мы планируем заменить все покрытия, обустроить велопешеходную дорожку, установить скамейки, урны, систему уличного освещения, фотозоны и малые архитектурные формы. У каждого жителя нашего города будет возможность высказать свои пожелания. Самое важное, что наша набережная станет логическим продолжением парка, по которому мы планируем подписать концессионные инвестиционные соглашения», — подчеркнул чиновник.
Главная задача проекта — сделать территорию интересной и доступной для разных возрастных категорий. Местные власти надеются, что набережная станет новой достопримечательностью Прохладного.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года. Его участниками могут стать поселения, имеющие статус федеральных и региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. Победители получают средства на реализацию представленных проектов благоустройства территорий.