В Кабардино-Балкарии благоустроят набережную вдоль реки Малка

В Прохладном — третьем по величине городе Кабардино-Балкарии — займутся благоустройством набережной вдоль реки Малка. Новая зона отдыха станет продолжением городского парка, а при разработке проекта учтут мнение местных жителей.

В Кабардино-Балкарии благоустроят набережную вдоль реки Малка
© «Это Кавказ»

Планами благоустройства набережной поделился исполняющий обязанности главы городской администрации Кирилл Кожухов.

«Сейчас мы занимаемся постановкой земельного участка на государственный учет в качестве объекта, подверженного риску возникновения чрезвычайных ситуаций. Далее запланирован проектный семинар»,  цитирует его пресс-служба главы и правительства Кабардино-Балкарии.

При проектировании объекта учтут пожелания граждан, высказанные на проектных семинарах. Затем планируется направить заявку на федеральный конкурс малых городов и сельских поселений, который ежегодно проводит Министерство строительства России.

«Мы планируем заменить все покрытия, обустроить велопешеходную дорожку, установить скамейки, урны, систему уличного освещения, фотозоны и малые архитектурные формы. У каждого жителя нашего города будет возможность высказать свои пожелания. Самое важное, что наша набережная станет логическим продолжением парка, по которому мы планируем подписать концессионные инвестиционные соглашения»,  подчеркнул чиновник.

Главная задача проекта — сделать территорию интересной и доступной для разных возрастных категорий. Местные власти надеются, что набережная станет новой достопримечательностью Прохладного.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года. Его участниками могут стать поселения, имеющие статус федеральных и региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. Победители получают средства на реализацию представленных проектов благоустройства территорий.

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