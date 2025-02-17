В Ингушетии протестировали новый турмаршрут

В Ингушетии протестировали турмаршрут по местам сбора черемши
В Ингушетии разрабатывают туристический маршрут для желающих поучаствовать в сборе черемши. В тестовом мероприятии в роли сборщиков этого растения выступили около 100 человек.
«Мы провели в Сунженском районе республики мероприятие по сбору черемши в лесу, в нем приняли участие около 100 человек: туристы, блогеры и семьи участников специальной военной операции. К проведению мероприятия мы также привлекли и туроператоров региона, поскольку рассчитываем в дальнейшем разработать специальный турмаршрут, что позволит в межсезонье привлекать большее число туристов в республику, знакомить их с традициями и в том числе особенностями национальной кухни региона в зимний период», — рассказал ТАСС и. о. председателя комитета по туризму Ингушетии Магомед Цуроев.
Участников маршрута сопровождали инструкторы-проводники и опытные сборщики из числа местных жителей. Они провели небольшой мастер-класс, на котором рассказали о секретах сбора этого растения — как найти место, где растет черемша, и как правильно ее срезать, не повреждая корешки.
«Собранную черемшу на территории кемпинговой зоны участники смогли собственноручно приготовить в трех вариациях: ее варили, жарили и тушили со сливочным маслом и в молоке. А после состоялся небольшой пикник, где каждый смог попробовать приготовленные блюда», — добавил Цуроев.
Черемша, или медвежий лук, — растение семейства амариллисовых подсемейства луковых, занесено в Красную книгу в нескольких странах, а также в ряде регионов России. При этом в Чечне и Ингушетии она очень распространена. Ее собирают в горных и предгорных лесах с середины января до начала марта — в период таяния снега.