В Ингушетии протестировали новый турмаршрут

В Ингушетии разрабатывают туристический маршрут для желающих поучаствовать в сборе черемши. В тестовом мероприятии в роли сборщиков этого растения выступили около 100 человек.

« М ы п р о в е л и в С у н ж е н с к о м р а й о н е р е с п у б л и к и м е р о п р и я т и е п о с б о р у ч е р е м ш и в л е с у , в н е м п р и н я л и у ч а с т и е о к о л о 1 0 0 ч е л о в е к : т у р и с т ы , б л о г е р ы и с е м ь и у ч а с т н и к о в с п е ц и а л ь н о й в о е н н о й о п е р а ц и и . К п р о в е д е н и ю м е р о п р и я т и я м ы т а к ж е п р и в л е к л и и т у р о п е р а т о р о в р е г и о н а , п о с к о л ь к у р а с с ч и т ы в а е м в д а л ь н е й ш е м р а з р а б о т а т ь с п е ц и а л ь н ы й т у р м а р ш р у т , ч т о п о з в о л и т в м е ж с е з о н ь е п р и в л е к а т ь б о л ь ш е е ч и с л о т у р и с т о в в р е с п у б л и к у , з н а к о м и т ь и х с т р а д и ц и я м и и в т о м ч и с л е о с о б е н н о с т я м и н а ц и о н а л ь н о й к у х н и р е г и о н а в з и м н и й п е р и о д » , — р а с с к а з а л Т А С С и . о . п р е д с е д а т е л я к о м и т е т а п о т у р и з м у И н г у ш е т и и М а г о м е д Ц у р о е в .

Участников маршрута сопровождали инструкторы-проводники и опытные сборщики из числа местных жителей. Они провели небольшой мастер-класс, на котором рассказали о секретах сбора этого растения — как найти место, где растет черемша, и как правильно ее срезать, не повреждая корешки.

« С о б р а н н у ю ч е р е м ш у н а т е р р и т о р и и к е м п и н г о в о й з о н ы у ч а с т н и к и с м о г л и с о б с т в е н н о р у ч н о п р и г о т о в и т ь в т р е х в а р и а ц и я х : е е в а р и л и , ж а р и л и и т у ш и л и с о с л и в о ч н ы м м а с л о м и в м о л о к е . А п о с л е с о с т о я л с я н е б о л ь ш о й п и к н и к , г д е к а ж д ы й с м о г п о п р о б о в а т ь п р и г о т о в л е н н ы е б л ю д а » , — д о б а в и л Ц у р о е в .

Черемша, или медвежий лук, — растение семейства амариллисовых подсемейства луковых, занесено в Красную книгу в нескольких странах, а также в ряде регионов России. При этом в Чечне и Ингушетии она очень распространена. Ее собирают в горных и предгорных лесах с середины января до начала марта — в период таяния снега.