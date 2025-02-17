Названы регионы ставшие лидерами по росту турпотока в 2024 году

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, лидерами среди регионов по темпам прироста турпотока стали Чеченская Республика, Тува, Ульяновская и Рязанская области

Количество туристических поездок по России в 2024 году выросло более чем на 10%, в том числе за счет увеличения числа иностранных туристов на треть. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании коллегии Минэкономразвития.

" У н а с с л о ж и л а с ь х о р о ш а я с и н е р г и я с п р е д с т а в и т е л я м и о т р а с л и , с с е н а т о р а м и , с р е г и о н а м и . П л о т н а я р а б о т а , к о т о р а я в ы р а ж а е т с я в ц и ф р а х . З а п р о ш л ы й г о д , п о о п е р а т и в н ы м д а н н ы м , ч и с л о т у р п о е з д о к в ы р о с л о б о л е е ч е м н а 1 0 % , в т о м ч и с л е и н о с т р а н н ы х т у р и с т о в - н а 3 5 % . Э т о п р я м о е с л е д с т в и е т е х р е ш е н и й , к о т о р ы е б ы л и п о д д е р ж а н ы п р е з и д е н т о м п о э л е к т р о н н ы м в и з а м , п о г р у п п о в о м у б е з в и з у " , - с к а з а л о н .

Лидерами среди регионов по темпам прироста турпотока, по данным Минэкономразвития РФ, стали Чеченская Республика, Тува, Ульяновская и Рязанская области, они показали рост более чем на 35%. Перечень самых популярных направлений традиционно возглавили Москва, где за год число путешественников, останавливающихся в гостиницах, выросло на 7,6% - до 12,1 млн, и Краснодарский край, показавший рост на 14,4% - до 10 млн человек. Третью строчку занял Санкт-Петербург, который за прошлый год посетили 6,4 млн туристов, показатель увеличился на 23,2%.

При этом уточненные годовые данные Росстата по числу турпоездок будут в конце марта. Минэкономразвития ожидает выход на ранее прогнозируемую цифру - более 91 млн поездок, добавили в МЭР.