Названы регионы ставшие лидерами по росту турпотока в 2024 году

Число турпоездок по РФ выросло более чем на 10% в 2024 году
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, лидерами среди регионов по темпам прироста турпотока стали Чеченская Республика, Тува, Ульяновская и Рязанская области
Количество туристических поездок по России в 2024 году выросло более чем на 10%, в том числе за счет увеличения числа иностранных туристов на треть. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании коллегии Минэкономразвития.
"У нас сложилась хорошая синергия с представителями отрасли, с сенаторами, с регионами. Плотная работа, которая выражается в цифрах. За прошлый год, по оперативным данным, число турпоездок выросло более чем на 10%, в том числе иностранных туристов - на 35%. Это прямое следствие тех решений, которые были поддержаны президентом по электронным визам, по групповому безвизу", - сказал он.
Лидерами среди регионов по темпам прироста турпотока, по данным Минэкономразвития РФ, стали Чеченская Республика, Тува, Ульяновская и Рязанская области, они показали рост более чем на 35%. Перечень самых популярных направлений традиционно возглавили Москва, где за год число путешественников, останавливающихся в гостиницах, выросло на 7,6% - до 12,1 млн, и Краснодарский край, показавший рост на 14,4% - до 10 млн человек. Третью строчку занял Санкт-Петербург, который за прошлый год посетили 6,4 млн туристов, показатель увеличился на 23,2%.
При этом уточненные годовые данные Росстата по числу турпоездок будут в конце марта. Минэкономразвития ожидает выход на ранее прогнозируемую цифру - более 91 млн поездок, добавили в МЭР.