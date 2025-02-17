В аэропорту опоздавшие пассажиры включили пожарную сигнализацию

Опоздавшие пассажиры авиакомпании S7 устроили настоящий переполох в аэропорту Новосибирска, пытаясь успеть на свой рейс. В понедельник самолет Embraer 170, выполнявший рейс S7-5215 из Новосибирска в Братск, уже готовился к вылету, когда выяснилось, что на борту отсутствуют двое пассажиров.

Ими оказались 37-летний Андраник Т. и его 42-летний родственник Спартак Т. из Братска. Как сообщили в пресс-службе S7, мужчины прибыли к выходу на посадку уже после завершения регистрации и закрытия дверей самолета. Однако, вместо того чтобы смириться с опозданием, они решили действовать решительно.

Сначала пассажиры активировали пожарную сигнализацию, а затем, применив физическую силу, выбили дверь с магнитной блокировкой на 16-м выходе. Выбежав на перрон, они бросились к ближайшему самолету, стоявшему на четвертой стоянке, и попытались подняться на борт через автотрап. Однако их попытка завершилась неудачей: мужчин задержали и передали сотрудникам транспортной полиции.

В результате Андраник и Спартак не только не улетели в Братск, но и получили административные протоколы за нарушение правил безопасности. В настоящее время также оценивается ущерб, причиненный их действиями аэропорту.