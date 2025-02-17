Стало известно, куда россияне отправятся отдыхать 23 февраля

Санкт-Петербург и Стамбул стали популярными местами для отдыха у жителей России на 23 февраля. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий. Согласно исследованию, 20,7% россиян проведут 23 февраля в Санкт-Петербурге. На втором месте по популярности оказалась Москва – в столицу на праздник поедут 16,6% опрошенных.

Третье место у Сочи – туда отправятся 9% респондентов. При этом отмечается, что Москва и Сочи по сравнению с 2024 годом стали более востребованными. Что касается заграничных направлений, у россиян также популярны Минск и Париж – в эти города хотят поехать 9,3 и 4% опрошенных соответственно.