Туристам не понравилась идея переименовать хостелы

Депутаты Госдумы предложили в очередной раз защитить русский язык от англицизмов. На сей раз их внимание привлекла туротрасль – и в частности сфера гостеприимства. Депутат Дмитрий Гусев считает, что нужно переименовать хостелы в ночлежки.

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« П р е д л а г а е м и с п о л ь з о в а т ь р у с с к и й а н а л о г в о ф и ц и а л ь н ы х н а з в а н и я х . Д а в а й т е в е щ и н а з ы в а т ь с в о и м и и м е н а м и » , – г о в о р и т с я в е г о о б р а щ е н и и к р у к о в о д и т е л я м п р о ф е с с и о н а л ь н ы х о б ъ е д и н е н и й – А с с о ц и а ц и и р а з м е щ е н и я , М е ж р е г и о н а л ь н о й а с с о ц и а ц и и х о с т е л о в и м и н и - о т е л е й и А с с о ц и а ц и и р а з в и т и я и н д у с т р и и х о с т е л о в .

Гусев подчеркивает, что российский парламент уже принял в первом чтении законопроект, направленный на ограничение использования англицизмов, и требует более уважительного отношения к русскому языку, которое, по его мнению, должно выражаться в отказе от употребления иностранных слов, особенно если у них есть «общепринятые аналоги».

Автор инициативы призывает избегать «красивых завуалированных формулировок» и заявляет, что слово «ночлежка» имеет русские культурные корни и будет лучше отражать «суть и функции такого жилья».

Если вспоминать историю, то «ночлежкой» в народе до революции называли ночлежные дома – организованные, кстати по примеру той же Англии, для бездомных. Они появились в России в 1860–1870-е годы в местах, где нанимали поденщиков и чернорабочих. Предназначались такие дома только для ночного пребывания, места выделялись на одну ночь.

Хостелы же с самого начала выполняли другую функцию. Первый из них появился в начале XX века в Германии в качестве ночлега для путешествующих школьников. Позднее они объединили в себе концепции общежития (кстати, hostel с английского так и переводится), где люди не только живут, но и общаются. Российским аналогом такого размещения можно скорее назвать доходный дом, если говорить о длительном сроке пребывания, а в качестве дешевого жилья для путешественников – постоялые дворы и трактиры.

Инициативу депутата активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

« В с о в е т с к о е в р е м я н а в о к з а л а х б ы л и н о ч л е ж к и : к о м н а т а ч е л о в е к н а 2 0 с ж е л е з н ы м и к р о в а т я м и – м о ж н о б ы л о п е р е н о ч е в а т ь , – р а с с к а з ы в а ю т о д н и . – Н о э т о ж е н е х о с т е л . Э т о р а з н ы е п о н я т и я » .

Другие интересуются:

« А н а з в а н и е н о ч л е ж е к б у д е т " Н а д н е " ? »

Большинство из них все-таки считают новое имя не совсем подходящим: