Туристам не понравилась идея переименовать хостелы

Туристы не хотят, чтобы хостелы сравнивали с приютами для бедноты
Депутаты Госдумы предложили в очередной раз защитить русский язык от англицизмов. На сей раз их внимание привлекла туротрасль – и в частности сфера гостеприимства. Депутат Дмитрий Гусев считает, что нужно переименовать хостелы в ночлежки.
«Предлагаем использовать русский аналог в официальных названиях. Давайте вещи называть своими именами», – говорится в его обращении к руководителям профессиональных объединений – Ассоциации размещения, Межрегиональной ассоциации хостелов и мини-отелей и Ассоциации развития индустрии хостелов.
Гусев подчеркивает, что российский парламент уже принял в первом чтении законопроект, направленный на ограничение использования англицизмов, и требует более уважительного отношения к русскому языку, которое, по его мнению, должно выражаться в отказе от употребления иностранных слов, особенно если у них есть «общепринятые аналоги».
Автор инициативы призывает избегать «красивых завуалированных формулировок» и заявляет, что слово «ночлежка» имеет русские культурные корни и будет лучше отражать «суть и функции такого жилья».
Если вспоминать историю, то «ночлежкой» в народе до революции называли ночлежные дома – организованные, кстати по примеру той же Англии, для бездомных. Они появились в России в 1860–1870-е годы в местах, где нанимали поденщиков и чернорабочих. Предназначались такие дома только для ночного пребывания, места выделялись на одну ночь.
Хостелы же с самого начала выполняли другую функцию. Первый из них появился в начале XX века в Германии в качестве ночлега для путешествующих школьников. Позднее они объединили в себе концепции общежития (кстати, hostel с английского так и переводится), где люди не только живут, но и общаются. Российским аналогом такого размещения можно скорее назвать доходный дом, если говорить о длительном сроке пребывания, а в качестве дешевого жилья для путешественников – постоялые дворы и трактиры.
Инициативу депутата активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».
«В советское время на вокзалах были ночлежки: комната человек на 20 с железными кроватями – можно было переночевать, – рассказывают одни. – Но это же не хостел. Это разные понятия».
Другие интересуются:
«А название ночлежек будет "На дне"?»
Большинство из них все-таки считают новое имя не совсем подходящим:
«Одно дело остановиться в хостеле, а другое – опуститься до ночлежки».